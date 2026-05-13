6.000-Euro-Alternative zu Z 650 und MT-07: LETBE Arthur 700 mit 75 PS

LETBE ist eine betont junge Motorradmarke, im Jahr 2022 von der chinesischen Haojin-Gruppe gegründet, und ab 2026 sind diverse LETBE-Modelle in Deutschland, Österreich sowie in der Schweiz verfügbar. Importeur ist die Firma FK Motors Europe im norddeutschen Schneverdingen.

LETBE Arthur – das aktuelle Top-Modell Aktuelles Top-Modell im Start-Sortiment ist die LETBE Arthur, ein modern gestaltetes Naked Bike mit anscheinenden Design-Anleihen bei verschiedenen japanischen und europäischen Herstellern. Zielgruppe ist die preissensible Mittelklasse-Klientel.

Motor mit 2 Zylindern, rund 700 Kubik und 75 PS Standesgemäßer Antrieb der LETBE Arthur ist ein wassergekühlter Reihenzweizylinder-Motor (8 V, dohc), der zumindest äußerlich einige Ähnlichkeiten mit dem 650er von Kawasaki aufweist. Allerdings ist der Twin von LETBE ein aufgerundeter 700er mit 693 Kubik. Und mit entsprechend mehr Leistung, nach Herstellerangaben maximal 75 PS (55 kW) bei 8.750/min, zudem mit 68 Nm bei 6.500/min – ausdrücklich Euro-5+-konform. Moderne Standards sind die Benzineinspritzung von Bosch und das 6-Gang-Getriebe.

Fahrwerk mit Komponenten von Kayaba (KYB), J. Juan und Pirelli Mit seitlichen Kunststoffblenden täuscht der Stahlrohr-Brückenrahmen der LETBE Arthur Aluminium vor. Seitlich liegendes Federbein und Upside-down-Telegabel liefert angeblich Kayaba (KYB) zu, die insgesamt 3 Scheibenbremsen J. Juan und die Reifen Pirelli. Reifenformate: 120/70 ZR 17 vorn, 160/60 ZR 17 hinten.

Technische Daten und Ausstattung Weitere Ausstattungsdetails der LETBE Arthur sind ABS (obligatorisch), LED-Leuchten rundum, ein TFT-Display und ein Funkschlüssel-System ("Keyless"). Fahrbereit mit gefülltem Benzintank (14,5 Liter) gibt der Hersteller 213 Kilogramm an. Damit ist Arthur deutlich schwerer als die etablierte Konkurrenz, um 20 bis 30 Kilo. Leicht zugänglich erscheinen dafür die genannten 78 Zentimeter Sitzhöhe.

LETBE Arthur 700 – Farben und Preis für Deutschland Ab Mai 2026 ist die LETBE Arthur verfügbar, zur Auswahl stehen 5 mehrfarbige Varianten (siehe oben in der Bildergalerie), und alle kosten in Deutschland jeweils 6.000 Euro (zuzüglich 249 Euro Liefernebenkosten). Damit unterbietet Neueinsteiger LETBE etablierte Mittelklasse-Modelle wie Kawasaki Z 650 oder Yamaha MT-07 um circa 1.500 bis 2.500 Euro.