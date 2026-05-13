Neue Tourenbikes unter 9.000 Euro: Suzuki setzt mit der SV-7GX ein Zeichen

Kleiner Markt, harter Preiskampf Suzuki überrascht erneut: Die neue SV-7GX belebt den Markt der kleinen Crossover-Bikes und tritt gegen teils seit 20 Jahren etablierte Modelle an. Doch der Markt ist klein. In Deutschland verzeichnen Yamaha Tracer 7, Kawasaki Versys 650 und Honda NC 750 X zusammen nur etwa 1.700 Neuzulassungen im Jahr 2025.

In anderen Teilen Europas mögen die Zulassungszahlen höher sein, aber in Deutschland läuft es auf einen harten Preiskampf hinaus: Die Honda NC 750 X, das erfolgreichste und teuerste Modell des Trios, kostet knapp unter 9.000 Euro.

Und obwohl alle zum gleichen Segment gehören, unterscheiden sich die Modelle stark. Die Suzuki SV-7GX sticht besonders hervor, denn sie ist die Einzige mit einem V2-Motor.

Mittelklasse richtig teuer Die Auswahl an Crossover oder Tourenbikes in der Klasse um 700 Kubik und um 70 PS, die es für unter 9.000 Euro gibt, ist schmal. Tatsächlich entsprechen dem technischen Anspruch mit einer Bereifung in 17 Zoll vorn wie hinten in dieser Preisklasse nur die drei hier aufgezeigten. Die anderen sind teurer:

Die neue Triumph Tiger Sport 660 ist ab 9.895 Euro zu haben und bietet einen Triple mit 660 Kubik und starken 95 PS.

Eine Yamaha Tracer 7 mit 689 Kubik und 73 PS kostet – dank Vollausstattung – ab 10.499 Euro.

Noch teurer: Die BMW F 900 XR mit 105 PS, die ab 12.300 Euro kostet. 3 Premium-Modelle bis 9.000 Euro Suzuki SV-7GX – bewährter V2 ab 7.999 Euro Suzuki mixt die neue SV-7GX aus der SV 650 und der V-Strom 650 XT und erhält ein Crossover-Bike. Im Grunde das Rezept, nach dem alle kochen, um Naked-Bike-Charme mit Enduro-Komfort auf den Teller zu bringen, ohne es Touren-Motorrad zu nennen.

Und Suzuki zeigt mit der SV-7GX nicht nur Flagge in einem neuen Segment, sondern vielleicht sogar erste Hinweise auf ein neues Design, weg von der Scheinwerfer-Kaskade, hin zum gefälligeren (Allerwelts-)Gesicht.

Motorisch hebt sich die Suzuki SV-7GX deutlich ab: Mit V2, 645 Kubik, 73 PS und 64 Nm und mit dem trotz Euro 5+-Homologation hoffentlich erhalten gebliebenen quirligen Wesen. Modernisiert mit Ride-by-Wire, Traktionskontrolle, Fahrmodi, Quickshifter mit Blipper und Connectivity erfuhr der im Grunde seit 1999 laufende V2 sein elektronisch bislang größtes Update.

Für Einsteiger interessant: nur 795 Millimeter Sitzhöhe bei nur 211 Kilogramm Gewicht.

Für die Reise wichtig: 17,4 Liter Tankvolumen dürften eine hohe Reichweite bieten. Zum Start ab Herbst 2026 ist die SV-7GX schon ab 7.999 Euro zu haben. Inklusive Nebenkosten stehen 8.578 Euro auf der Rechnung.

Honda NC 750 X – Verbrauchswunder ab 8.060 Euro Wer hätte gedacht, es gäbe die Honda NC 750 X bereits seit 2013? Und wer glaubte, sie wäre eines der erfolgreichsten Modelle von Honda und das erfolgreichste Modell in diesem Vergleich? Die wenigsten. Doch 2025 bekamen 1.226 Stück erstmals eine Zulassung, was die NC zur Marktführerin unter den Crossover-Bikes um die 700 Kubik kürt.

Technisch ist die Honda allerdings weit weg von der V2-Faszination der Suzuki oder der feinen Reife der Yamaha. Aus 745 Kubik kommen im Vergleich zwar kräftige 69 Nm, dafür nur 59 PS. Und die treffen dann noch auf 216 fahrbereite Kilogramm Fahrzeuggewicht.

Niedrige Sitzhöhe und automatisiertes Schaltgetriebe

Woher kommt der Erfolg dann? Nun, es ist eine Honda mit dem Nimbus der Unsterblichkeit und fern jeder divenhaften Art und Weise.

Weiterhin liegt der Sitz nur in 802 Millimeter Sitzhöhe.

Und das optionale DCT generiert sicherlich reichlich Freunde.

Dazu nur 3,5 Liter Verbrauch Die Honda NC 750 X gibt es zum Preis von 8.689 Euro inklusive Nebenkosten für 2026. Wer das einzigartige DCT-Getriebe ordert, zahlt 1.020 Euro mehr.

Kawasaki Versys 650 – Evergreen ab 8.645 Euro Seit 2006 am Markt und seither von der Enduro mit 17-Zoll zum Crossover-Bike mit Tourer-Charme gereift. Geblieben ist der Twin mit 180-Grad-Kurbelwelle und 649 Kubik Hubraum. Mit 67 PS und 61 Nm ein souveräner Antrieb, der allerdings 219 Kilo beschleunigen muss.

Seit 2025 elektronisch, mit Ride-by-Wire auf dem Stand der Technik, inklusive Traktionskontrolle, TFT und Connectivity. Überraschend lange Federwege von 150 Millimeter vorn und 145 Millimeter hinten, mit einer entsprechend für diese Klasse stattlichen Sitzhöhe von 845 Millimetern.

Die Kawasaki Versys ist ohne Nebenkosten mit 8.645 Euro eingepreist, mit Nebenkosten sind es 9.070 Euro. 2025 standen 275 Stück in der Liste der Neuzulassungen.