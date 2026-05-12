Motorrad hängt an einer Ampel: Spektakulärer Crash an einer Kreuzung in Kanada

Das Wichtigste zuerst: Der Motorradfahrer lebt. Er wurde schwer verletzt, die Verletzungen gelten nach Behördenangaben jedoch nicht als lebensbedrohlich. Der spektakuläre Unfall ereignete sich am Samstag, 9. Mai 2026, am frühen Nachmittag (kurz vor 15 Uhr Ortszeit) in North Delta, British Columbia, südöstlich von Vancouver. Schauplatz war die Kreuzung Scott Road / 71st Avenue (nahe der Grenze zwischen Surrey und Delta).

Fotos und Videoaufnahmen vom Unfallort bestätigen Echtheit Nach übereinstimmenden Berichten kollidierte ein Motorrad mit einem silbernen BMW 3er. In der Folge wurde das Bike so stark nach oben geschleudert, dass es schließlich am Ausleger einer Ampelanlage hängen blieb – ein Bild, das zunächst wie eine Inszenierung wirkt, sich aber durch Fotos und Videoaufnahmen vom Unfallort bestätigt.

Beim Motorrad handelt es sich offenbar um eine Suzuki GSX-R. Das Motorrad blieb mit dem Vorderrad bzw. der Frontpartie am horizontalen Träger der Ampel hängen. Videoaufnahmen, die in sozialen Netzwerken kursieren, zeigen außerdem den Moment, in dem der Fahrer nach der Kollision nach vorn geschleudert wird und auf der Fahrbahn landet.

Delta Firefighters IAFF Local 1763 / Facebook Sehr seltener Anblick: eine Suzuki GSX-R - wohl eine 750er - hängt nach einem spektakulären Crash an einer Ampel.

Geschwindigkeit spielte ausschlaggebende Rolle Zum Unfallhergang heißt es, der BMW habe sich im Bereich der Kreuzung zum Linksabbiegen befunden. Die Polizei erwähnte zudem, dass die Geschwindigkeit eine ausschlaggebende Rolle gespielt haben soll – ohne in den öffentlich zitierten Angaben eindeutig festzulegen, ob sich dies auf den Pkw, das Motorrad oder auf beide bezieht.

Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle, versorgten den Verletzten und kümmerten sich anschließend um die Bergung des Motorrads aus der Ampelanlage sowie um die Reinigung der Fahrbahn von Trümmerteilen.