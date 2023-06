Von Pkw wurden Radar-Systeme an Front und Heck bereits auf Motorräder von einigen Herstellern übertragen: KTM, Ducati, BMW, Kawasaki und Yamaha. Weitere werden demnächst folgen. Als nächster Schritt steht das Durchreichen dieser neuesten Sicherheitstechnologie "hinunter" zu den Rollern bevor. Piaggio hat ein Abstandsradar und Totwinkel-Warnsystem in den MP3-Modellen im Einsatz , Kymco zieht mit einer Patentanmeldung für einen Totwinkel-Assistenten nach.

Patent-Zeichnungen mit dem Kymco KRV 180

Kymco aus Taiwan ist einer der großen Hersteller von – vor allem – Rollern, die in Europa und in Deutschland angeboten werden. Das Scooter-Modell KRV 180 mit 17 PS starkem Einzylinder-Motor, Schlupfregelung, Funkschlüssel-System und motorradähnlichem Chassis gilt in Asien als innovatives Top-Gerät dieser Fahrzeugkategorie – ist jedoch bisher nicht in Europa erhältlich, wo es in dieser Hubraumklasse kaum Nachfrage gibt. Jedenfalls ist der Kymco KRV 180 auf den im Juni 2023 aufgetauchten Patentzeichnungen zu erkennen. Eigentlich eher nebensächlich, denn das, worum es hierbei geht, wäre auf alle anderen Modelle übertragbar.