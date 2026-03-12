MOTORRAD Safety League: Saisonauftakt 2026

Ladies and Gentlemen, start your engines! Nichts lieber als das täten Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer in ganz Deutschland gerade. Es juckt gewaltig in den Fingern. Aber wie jedes Jahr gilt auf den ersten Ausfahrten: gemach, nicht zu schnell mit den eingerosteten Pferdchen.

Der Winter hat Spuren hinterlassen, die Reflexe sind alles andere als auf Top-Niveau, das Gefühl für die Fuhre muss sich erst wieder einstellen, und ein bisschen Selbstvertrauen zu tanken, kann nie schaden. Das macht man aber besser nicht da, wo man die vergangene Saison aufgehört hat. Die Hausstrecke hat nämlich obendrein zu Saisonbeginn oft noch wenig Grip.

Abgesperrtes Terrain, professionelle Coaches

Wie wäre es also mit einem geeigneten Training auf abgesperrtem Terrain unter Anleitung von professionellen Coaches? Möglichkeiten dazu gibt es ja im ganzen Bundesgebiet, besonders viele davon über den ADAC. Wer hier ein Training bucht, erhält als Bonus zur Wiederbelebung des Fahrgefühls obendrein die Chance, über eines von zwei Halbfinals bis zum Finale der MOTORRAD Safety League auf der Nürburgring Nordschleife vorzustoßen.

Der Preis dafür: zwei unvergessliche Motorradtage auf dem einmaligen Kurs – Verpflegung und Hotel inklusive.Und so geht‘s: Den QR-Code rechts scannen oder auf www.adac.de/safetyleague gehen, Teilnahmebestätigung hochladen und mit etwas Glück zum Halbfinale eingeladen werden.

Mit der Trainingsurkunde zum Halbfinale! Ein ADAC-Motorradtraining in einer der bundesweiten ADAC Trainingsanlagen zahlt auf die Verkehrssicherheit und somit auf die MOTORRAD Safety League ein!

Das musst du tun:

Nimm an einem ADAC-Motorradtraining teil! Lade die Teilnahmebestätigung oder Teilnahmeurkunde bei der Registrierung hoch. Werde mit etwas Glück zur Halbfinalveranstaltung eingeladen! Buche gleich ein ADAC-Motorradtraining am Standort deiner Wahl auf www.adac.de/safetyleague

Du hast bereits ein Training seit Juni 2024 absolviert? Dann registriere dich und sichere dir deinen Platz bei der MOTORRAD Safety League!