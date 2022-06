Motorrad-Neuzulassungen Mai 2022 Leichtes Sommerplus im Mai für Zweiräder

Im Mai 2022 wurden in Deutschland 24.442 Krafträder neu zugelassen. Fünf Prozent mehr als im Vorjahr. Stark performen 125er und große Roller.

Exakt 5,0 Prozent Plus zeigt das Zulassungsbarometer für Krafträder im Mai 2022 gegenüber dem Mai 2021. In absoluten Zahlen stehen diese fünf Prozent für 24.442 neu zugelassene Krafträder, die neben Motorräder, Kleinkrafträder, Rollern und Kleinkraftrollern ebenso Trikes (-13,1 Prozent), Quads (-36,1 Prozent) und sonstigen dreirädrigen Kfz – Can-Am Spyder und ähnliches – abbilden. Besonders letztere stechen mit einem Plus von 125 Prozent heraus, selbst wenn die Zahlen nur von vier Stück im Mai 2021 auf neun Stück 2022 steigen.

3.544 Leichtkraftroller

Ein schickes Plus von 7,4 Prozent auf 3.544 steuern die Leichtkraftroller zum guten Mai 2022 bei. Die 125er-Roller werden traditionell von der Vespa angeführt und die Tradition führt der Mai fort: 772 Vespa GTS 125 Super und 551 Vespa Primavera stellen über ein Drittel der neu zugelassenen 125er-Roller.

2.276 Motorroller

Starke 29,1 Prozent im Plus fahren die Roller über 125 Kubik durch den Mai 2022 und steuern 2.276 Einheiten bei. Die Hitliste der großen Roller führt – Tradition – eine Vespa an: Die GTS 300 Super steht mit 740 Neuzulassungen auf Platz 1 der großen Roller. Einen Überblick, welche großen Roller es in Deutschland aktuell gibt, bekommt ihr hier.

3.876 Leichtkrafträder

3.876 Leichtkrafträder im Mai 2022 entsprechen einem guten Plus von 9,8 Prozent zum Vorjahr. 336 davon gehen auf das Konto der KTM 125 Duke, die damit – ebenfalls Tradition – den ersten Platz einnimmt. Platz 2 geht mit 316 Stück erneut an die Brixton BX 125 von KSR.

12.996 Motorräder

Mit knapp unter 13.000 Einheiten wurden im Mai 2022 genau vier Prozent weniger Motorräder angemeldet als im 2021 und stellen damit das einzige Kraftrad-Minus im Mai dar. Keine Änderung bei der – schon wieder Tradition -meist zugelassenen Maschine im Mai 2022: Die BMW R 1250 GS steht mit 984 Stück erneut vorn. Interessant: Die Sportster S von Harley-Davidson steht mit 150 Stück zwar nur auf Platz 19 im Mai, schickt sich aber an Harley neues Erfolgsmodell 2022 zu werden. Und die neue Triumph Tiger 1200 knüpft mit 153 Stück an den guten Vormonat an.

Fazit

Nach dem Minus im April, geht es im Mai 2022 wieder aufwärts. Und im Gesamtzeitraum von Januar bis Mai sehen die Indiaktoren sehr vielversprechend aus. Alle Meldungen zu den Neuzulassungen findet ihr hier.