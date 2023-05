Neuzulassungen der A- und A1-Roller Die beliebtesten Roller in Deutschland im April

Bereits im März rutschte der deutsche Rollermarkt mit 17 Prozent ins Minus. Diese Talfahrt ging im April 2023 weiter, wie die aktuellen Neuzulassungen zeigen. Im Vergleich zwischen dem April 2023 und 2022 wurden mit 4.588 Stück 987 Roller der Klassen A und A1 weniger erstmals zugelassen, was einem Minus von 17,7 Prozent entspricht. In der Fotoshow zeigen wir die Top-20-Roller der 125er-Klasse des Jahres 2023.

Im bisherigen Jahresverlauf hinkt 2023 dem Vorjahr bereits mit 1.535 Rollern oder 9,7 Prozent hinterher. Dabei geben sich die beiden Rollerklassen der 125er und größer kaum etwas beim Verteilen des Minus. Auf das Jahr gerechnet verlieren die A1-Roller etwas mehr, absolut wie prozentual. Beim Betrachten des April verlieren beiden Klasse fast gleich stark.

Die Top 20 der großen Roller

Die Klasse der großen Roller, also alle über 11 Kilowatt Spitzen- oder Dauerleistung, werden in Deutschland fast schon traditionell zum Großteil von der Vespa GTS 300 Super gestellt. Jeder 3. in Deutschland neu zugelassene A-Roller ist eine GTS 300 Super von Vespa. Bisher waren es 2023 bereits 2.202 Stück, die restlichen 19 Modelle der Top stellen 3.181 Stück. Und: Auf Platz 6 – ebenfalls fast traditionell – steht der E-Roller BMW CE04. Die Top 20 sind:

Neuzulassungen große Roller April 2023 Rang Modell Neuzulassungen 1 Vespa GTS 300 Super 743 2 Honda Forza 350 118 3 Piaggio Beverly 400 HPE 79 4 Honda SH 350 76 5 Piaggio MP3 300 63 6 Honda SH 150 61 7 Piaggio MP3 500 LT 54 8 BMW CE 04 47 9 Honda Forza 750 45 10 Aprilia SR GT 200 43 11 Honda ADV 350 35 11 Peugeot Metropolis 400 35 11 Yamaha XMax 300 35 14 Honda X-ADV 750 34 15 Kymco Xciting 400I 28 16 BMW C 400 X 27 17 Kymco DT X360 24 18 Kymco CV3 22 18 Yamaha TMax 560 22 20 BMW C 400 GT 20

Die Top 20 der A1-Roller

Nicht ganz so deutlich, aber trotzdem dominant, steht weiterhin die Vespa GTS 125 Super ganz vorn bei den A1-Rollern, den 125er mit maximal 11 Kilowatt Leistung. 624 Stück bekamen im April erstmals eine Zulassung, gefolgt von der Vespa Primavera mit 424 Stück, was zusammen rund ein Drittel der Monatszahlen ergibt und in diesem Verhältnis auf den Jahresverlauf übertragen werden kann.

Neuzulassungen 125er-Roller April 2023 Rang Modell Neuzulassungen 1 Vespa GTS 125 Super 624 2 Vespa Primavera 424 3 Honda Forza 125 242 4 Piaggio Medley 125 188 5 Piaggio Liberty 125 126 6 Honda PCX 125 113 7 Aprilia SR GT 125 83 8 Honda SH 125 Mode 75 9 Honda SH 125 67 10 Peugeot Tweet 125 63 11 Vespa Sprint 125 48 12 Suzuki Address 125 46 13 Keeway sonstige Modelle 45 14 Honda Super Cub C125A 44 15 Yamaha X-Max 125 41 16 Yamaha N-Max 125 37 17 Peugeot Pulsion 125 36 18 Kymco Like II 125 31 18 Honda Vision 110 31 20 Vespa sonstige Modelle 30

Piaggio ungefährdeter Martkführer

Was die Top-20-Zahlen der A1- und A-Roller andeuten, wird nach dem Blick auf die Marktanteile bestätigt: Piaggio ist bei den Rollern ungefährdeter Marktführer. Bei den 125er-Rollern hält Piaggio aktuell 49,3 Prozent Anteile, bei den großen Rollern sind es 50,1 Prozent. So gesehen ist jeder 2. in Deutschland neu zugelassene Roller einer aus dem Piaggio-Konzern.

Fazit

Der Rollermarkt ruscht weiter ab. Aktuell steht das Jahr 2023 knapp 10 Prozent im Minus, der Monat April nach Neuzulassungen sogar mit 17,7 Prozent. Insgesamt fehlen 1.535 Roller der Klasse A und A1 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.