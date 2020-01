Neuzulassungen Spanien 2019 Das sind die 50 Bestseller

In Spanien steigt die Lust am Zweirad, entsprechend steigen auch die Neuzulassungen. 2019 kletterten sie bei den Modellen ab 125 cm³ Hubraum um 11,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Wir zeigen Spaniens Bestseller.

Satte 175.585 Roller und Motorräder in den Klassen ab 125 Kubikzentimeter meldet der spanische Herstellerverband ANESDOR für das Jahr 2019. Damit konnte der Zweiradmarkt auf der Iberischen Halbinsel um 11,1 Prozent über dem schon nicht schwachen Vorjahr zulegen.

Vorne stehen nur Roller

Auch der spanische Markt wird allerdings von Rollern dominiert. Auf den Rängen 1 bis 3 konnten sich so durchweg 125er-Roller positionieren, wobei ganz oben auf dem Treppchen der Kymco Agility City 125 steht. Dahinter folgen die Honda-Modelle PCX 125 und SH 125. Schon auf Rang vier folgt der erste Elektroroller, wobei der Silence S02 davon profitiert, dass er in Spanien stark für gewerbliche Zwecke (Lieferdienste) genutzt wird.

BMW GS als heimlicher Bestseller

Kawasaki

Das erste Nicht-125er-Modell ist der Yamaha XMax 300, der den elften Rang schaffte. Das erste echte Motorrad steht auf Platz 12 und ist die Kawasaki Z 900. Weitere Motorrad-Bestseller sind die Yamaha MT-07, die es auf Platz 14 des Rankings schaffte, sowie die BMW R 1250 GS, die auf Platz 18 zu finden ist, direkt vor dem Honda-Doppelpack CB 500 X und CB 650 R. Auf Rang 27 findet sich die BMW R 1250 GS in der Adventure-Variante. Nimmt man beide GS-Versionen zusammen, würde sich die GS mit 3.311 Neuzulassungen in 2019 auf Gesamtrang 10 einsortieren und wäre damit der Motorrad-Bestseller in Spanien. Beschlossen werden die Top 50 in Spanien von einem zweiten Silence-Elektroroller – diesmal die Variante S01. Silence ist übrigens der Anbieter, der für den Autobauer Seat deren demnächst startenden Elektroroller produziert.