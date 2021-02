Royal Enfield Custom-Wettbewerb Baue deine Traum-Meteor 350

Unter dem Titel "Build your own Legend" bittet der indische Motorradhersteller Royal Enfield alle Umbauer an die Zeichenbretter. Die besten Entwürfe auf Basis der neuen Meteor 350 sollen professionell umgesetzt werden.

Mit der Meteor 350 hat Royal Enfield ein neues Modell am Start, das ab dem Frühjahr 2021 auch auf den europäischen Markt kommt. Die Inder bieten die Meteor zwar in drei Ausstattungsvarianten, aber nur in einer Modell-Version an. Zumindest bislang. Bei der Präsentation wurden weitere Ableitungen nicht generell ausgeschlossen, man wollte aber wie üblich auch nicht darüber spekulieren.

Jetzt stößt Royal Enfield einen Design-Wettbewerb rund um die neue Meteor 350 an. Mit "Build your own Legend" will man die Kreativität unter den Royal Enfield-Fans herauskitzeln. Sie sollen zeigen, wie sie sich ihr Traumbike vorstellen.

Royal Enfield

Aus allen Einsendungen werden am Ende drei Entwürfe von einer Jury von Design- und Motorradprofis sowie nach einem Online-Voting ausgewählt. Die Gewinner-Entwürfe erhalten dann zusammen mit Design-Profis ihren letzten Schliff und werden von Royal Enfield professionell umgesetzt.

Eingereicht werden können ab sofort Skizzen und Renderings mit entsprechenden Erläuterungen, welche Ideen hinter den Entwürfen stehen. Einsendeschluss ist der 14. März 2021.

Fazit

Royal Enfield lässt die Community neue Modelle rund um die Meteor 350 entwerfen. Die drei Sieger-Entwürfe werden von Profis umgesetzt. Und wer weiß, vielleicht fallen dabei ja Inspirationen für weitere Serienvarianten ab.