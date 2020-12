Suzuki-Patent für 650 cm³-Paralleltwin Neue SV 650 und V-Strom 650?

Suzuki arbeitet offenbar an einem neuen Paralleltwin und an der Nachfolgerin für die SV 650. Bilder vom japanischen Patentamt lassen auf Details schließen.

Suzuki arbeitet seit mehreren Jahren an der Entwicklung von Turbomotoren. Das Turbo-Twin-Projekt debütierte 2013 in dem Conceptbike "Recursion", das mit einem 588 cm³-SOHC-Twin gezeigt wurde, der sich zwei Jahre später zu einem 700er im DOHC-Design mauserte. Der XE7 Motor wurde auf der Tokyo Motor Show vorgestellt. Seitdem zeigte zwar ein stetiger Strom von Patenten, dass sich das Projekt der Produktion nähert, aber bis August 2020 gab es keinen Hinweis darauf, dass auch eine freisaugende Version des Motors in Arbeit ist.

SV-Nachfolgerin mit Paralleltwin

Suzuki

Bis jetzt. Denn nun tauchten Dokumente auf, die nicht nur Details über einen Saugmotor verraten, der von besagtem Turbomotor abgeleitet ist, sondern auch über ein neues Motorrad, das die Suzuki SV 650 beerben könnte – und zwar mit Paralleltwin. Das Patentdokument zeigt Abbildungen des Kraftstofftanks, des Sitzes und des Hilfsrahmens und erlaubt einen detaillierten Blick auf den Stahlrohrrahmen der den Motor als tragendes Bauteil integriert.

Auch neue V-Strom ist wahrscheinlich

Obwohl das in der Zeichnung abgebildete Motorrad höchstwahrscheinlich auf eine neue SV 650 hindeutet, könnte der neue Paralleltwin auch für eine Modernisierung beim Adventure-Bike V-Strom 650 sorgen. Auch eine Suzuki SV 700 und eine Suzuki V-Strom 700 sind natürlich denkbar. Allerdings müssen wir uns hierfür noch gedulden: Im Modelljahr 2021 könnte Suzuki nämlich erst einmal eine leicht modifizierte SV 650 auf den Markt bringen, die die Euro 5-Norm erfüllt und ihre Lebensdauer auf unbestimmte Zeit verlängern wird. Bei dem neuen Suzuki-Paralleltwin dürfte es sich – mit und ohne Turboaufladung – um ein Projekt handeln, das erst in den nächsten Jahren in die Produktion gehen wird.

Fazit

Suzuki arbeitet an einem neuen Motor für seine Mittelklassemodelle. Der bislang verbaute V2 ist stark und zuverlässig, aber in der Herstellung nicht günstig. Der Nachfolger wird wohl als Reihenzweizylinder antreten. Ein Konzept, das die Wettbewerber schon lange für sich entdeckt haben. Schade um den V2.