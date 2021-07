Suzuki GSX-R 1000 R 2022 Gixxer als graue Maus mit 202 PS

Für den japanischen Markt hat Suzuki eine neue Farbvariante der kommenden Saison gezeigt. Das im zeitgenössischen, mattem Grau gehaltene Lackdesign nennt sich "Matte Black Metallic Nr.2/Glas Matte Mechanical Grey" und soll dort ab dem 30. Juli verfügbar sein. Neben dem neuen Grau wird die 1000er in Japan in der Tri-Color-Variante angeboten, die bei uns als "Limited Edition" verkauft wird und dem ebenfalls bei uns erhältlichen Matte Black Metallic Nr. 2 mit roten Akzenten. In der Fotoshow zeigen wir die Varianten für 2021.

Suzuki

2022er Gixxer für Deutschland

Neben der neuen Farbe gibt Suzuki in Japan keine weiteren Neuerungen bekannt. Technisch bleibt die GSX-R 1000 R wohl unverändert. Ob das schicke Grau 2022 auch nach Deutschland kommt, ist ebenso offen wie die Frage, ob es überhaupt noch eine 1000er in Europa gibt: Euro 5 würde der Gixxer für Europa 2022 noch fehlen, aber mit Blick auf die Abgaswerte von Japan, die denen von Euro 5 ähneln, sollte das kein großes Problem sein.

Suzuki

Fazit

Gixxer in schickem Grau. Zumindest in Japan. Und für Deutschland? Nicht bekannt, würde sich aber sehr gut am Treff machen, die graue Maus mit 202 PS.