Top 20 Roller August 2022 Die beliebtesten Groß-Roller in Deutschland

Im Reich der Roller über 125 Kubik sind die Herrschaftsverhältnisse seit Jahren klar. Die Krone trägt unangefochten die Vespa GTS 300 Super. Wie unangefochten, das untermauern die Zulassungszahlen auch im August 2022: 875 Exemplare der Vespa wurden neu zugelassen. Platz 1 für die GTS.

Auf Platz 2 steht der Peugeot Metropolis 400 mit 80 Exemplaren. Richtig gelesen. Für jeden Metropolis gehen 11 Vespa "über den Ladentisch". Und das ist keine Momentaufnahme. Im gesamten Jahr 2022 wurden bisher 14.367 große Roller neu zugelassen, 5.772 davon waren Vespa GTS 300 Super.

Die beliebtesten Roller in Deutschland

Insgesamt wurden im August 2022 1.740 Roller über 125 Kubik oder über 11 kW/15 PS neu zugelassen. Davon kamen 1.119 Stück aus dem Piaggio-Konzern. Also von Piaggio, Vespa und Aprilia. Zusammen ergibt das den unfassbar hohen Marktanteil des Konzerns von 65,2 Prozent im Monat August sowie 54,4 Prozent von Januar bis August 2022. Tapfer, aber chancenlos halten sich auf den Plätzen 2 und 3 Honda und BMW mit 14,2 und 9,3 Prozent bis August. Apropos BMW: Der neue Elektroroller CE 04 lag im August mit 31 Stück auf Platz 14, im Jahr 2022 wurden bisher immerhin 457 Exemplare des Stromers neu angemeldet.

Top 20 Roller

Roller August Vespa GTS 300 Super 875 Stück Peugeot Metropolis 400 80 Stück Piaggio Beverly 400 HPE 73 Stück Piaggio MP3 500 LT 61 Stück Honda SH 350 61 Stück Piaggio MP3 300 52 Stück BMW C 400 X 46 Stück Aprilia SR GT 200 45 Stück BMW C 400 GT 39 Stück Yamaha Tmax 560 35 Stück Honda Forza 350 34 Stück Yamaha X-Max 300 33 Stück Kymco DT X360 32 Stück BMW CE 04 31 Stück Honda ADV 350 28 Stück Suzuki AN 400 Burgman 26 Stück Sym Joymax 24 Stück Kymco Downtown 250 23 Stück Honda X-ADV 23 Stück Piaggio MP3 400 13 Stück

Das Rollerjahr 2022

Roller boomen weiterhin in Deutschland, und dieser Trend wird vom August 2022 nochmals unterstrichen. Von Januar bis August 2022 wurden insgesamt 14.367 große Roller in Deutschland neu angemeldet. 2021 waren es in 12 Monaten mit 15.489 nur gut 1.100 Stück mehr. Sprich: Wird der Roller-September kein kompletter Ausfall, dann werden die Zahlen von 2021 bereits nach 9 Monaten übertroffen. Selbst die 16.800 Stück aus dem Jahr 2020 dürften bald übertroffen werden.

Fazit

Große Roller, auch Maxi-Scooter genannt, sind weiter im Trend, beliebt, und boomen in Deutschland. Vor allem die Vespa GTS 300 Super überragt alle anderen. Und auf das Jahr gesehen, könnte 2022 bereits im September das gesamte Jahr 2021 übertroffen werden.