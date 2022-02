Zu wem gehört eigentlich KTM? Alles eins: KTM, Husqvarna, GasGas, WP und Kiska

KTM wird immer noch gerne als der kleine Motorradhersteller aus Österreich glorifiziert. Der Charme eines einsamen Bergwolfs umhüllt Marke und Modelle. Und könnte doch nicht weiter von der Wahrheit weg sein. Denn KTM ist der größte Motorradhersteller Europas. Nicht schlecht für eine Firma, die 1991 noch pleite war. Jetzt ist es Zeit, den Namen Stefan Pierer zum ersten Mal fallen zu lassen. Pierer kauft nämlich 1991 über eine Gesellschafft die Reste von KTM, und über die nächsten Jahre auch noch Husaberg, WP, Husqvarna, GasGas, Raymon und Felt.

KTM Motorcycles

Einer der drei Arme der Pierer Mobility AG in Sachen Zweirad ist KTM Motorcycles. Unter diesem Namen produziert und vertreibt die AG Motorräder der Marken KTM, Husqvarna, GasGas und Fahrwerke von WP. Wer in diesem Reigen Husaberg vermisst: Husaberg ging 2013 in Husqvarna auf, nachdem die Schweden sich 1988 von Husqvarna abgesplittet hatten. WP gehört seit 1995 zu KTM Motorcycles und die spanische Offroad-Marke GasGas kam 2020 komplett zur Gruppe. Und ja: In den 30 Jahren gab es die ein oder andere neue Unternehmensstruktur. KTM, Husqvarna und GasGas sollen sich in Zukunft die technischen Plattformen von KTM teilen, die Trial-Maschinen der Spanier bleiben wohl vorerst exklusiv.

Pierer E-Bikes

Der zweite Arm der Pierer Mobility ist die "Pierer E-Bikes". Unter ihr laufen die Fahrradmarken GasGas, Husqvarna, Raymon und neuerdings Felt. Die ersten drei Marken bieten bereits ein breites Elektro-Portfolio, bei Felt ist es zu erwarten. Gut 80.000 Fahrräder hat die Gruppe 2021 verkauft. Übrigens: die Fahrradmarke "KTM Fahrrad" gehört seit der Insolvenz 1991 nicht mehr zum Konzern. Den Rennrad-Spezialisten Felt übernahm Pierer Mobility im November 2021 von der französischen Gruppe Rossignol.

Design, Concept Development und Digitalisierung

Der dritte Arm der Pierer Mobility beschäftigt sich vornehmlich mit dem Thema Design und Entwicklung. Kiska dürfte eine der bekanntesten Design-Agenturen sein und ist für unverwechselbare Linien und Kanten der KTM- und Husqvarna-Motorräder verantwortlich. Die "KTM Technologies" blickt in die nähere Zukunft und entwirft neue Fertigungsmethoden, Navigationen oder neue Konzepte für die urbane Mobilität. Die Pierer Innovation ist die konzerneigene Agentur für alles Digitale: künstliche Intelligenz, Big Data und Blockchain-Lösungen für alle Pierer-Firmen. Avocodo ist ein eigenes Softwarehaus im Konzern für webbasierte und und mobile Business-Anwendungen. Schließlich entwickelt und entwirft die DC Digital neue Beratung- und Verkaufssysteme für den Fahrradhandel.

Fazit

Neben den sehr bekannten Motorradmarken KTM, Husqvarna und GasGas firmieren unter der Pierer Mobility zahlreiche Unternehmen unterschiedlichster Ausrichtung. Die Fahrradsparte ist das noch am wenigsten überraschende, die konzerneigenen Software-Firmen allerdings zeugen von einem sehr umfassenden Ansatz, einen Konzern aufzustellen. Und der Erfolg gibt Stefan Pierer recht. Seit Jahren reiht sich Rekordjahr an Rekordjahr bei KTM und allen anderen Konzerntöchtern.