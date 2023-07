Reifen-Alternativen für jedes Abenteuer

Der letzte Enduroreifentest (Ausgaben 12, 13 und 14/2019) bewies, dass man mit modernen Reifen eigentlich nichts falsch machen kann, außer falsche Erwartungen zu haben. Stehen also überwiegend Asphalt und einfaches Gelände auf dem Programm, bieten sich Avon Trailrider, Continental TKC 70, Metzeler Karoo Street oder Michelin Anakee Adventure an. Letzteren gibt der Hersteller als 80/20-Reifen an, also immerhin 20 Prozent Gelände. Das gröbere Profil ist kein Selbstzweck, sondern zeigt auf Schotter Vorteile gegenüber Straßenreifen. Auf der Straße funktionieren diese Pneus nahezu ohne Einschränkungen, laufen allenfalls etwas lauter. Deutlicher ins Gelände drängen Avon Trekrider, Dunlop Trailmax Mission, Mitas E-07 und Pirelli Scorpion Rally STR. Sie werden von den Herstellern teils als 50/50-Reifen gelistet und sind vergleichbar mit dem gezeigten Heidenau K60 Scout. Noch mehr Geländeperformance gesucht? Alternativen zu den gezeigten Pneus heißen u. a. Bridgestone Battlax AX41, Michelin Anakee Wild sowie der neue Heidenau K60 Ranger.