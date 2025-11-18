Werkzeug-Adventskalender 2025: Advent, Advent, die Schraube klemmt!

Für alle, die einen besonderen Adventskalender verschenken möchten, aber weder Zeit noch Lust haben, sich für jedes einzelne Türchen etwas Individuelles zu überlegen, denen möchten wir hier unsere Auswahl von Werkzeug-Adventskalendern vorstellen. Achtung, Spoiler: Wer sich selbst von einem dieser Adventskalender überraschen lassen möchte, liest am besten nur die fett gedruckten Überschriften und klickt auf den Angebots-Link.

Gedore Werkzeug-Adventskalender 2025

Hersteller Gedore Werkzeug-Adventskalender 2025.

Hinter den 24 Türchen des Gedore-Werkzeug-Kalenders verbirgt sich ein 51-teiliger Werkzeugsatz inklusive Kompakt-Box. Mit an Bord sind ein ein magnetischer Knarrenschraubendreher und eine Bit-Knarre mit unterschiedlichen Adaptern und Aufsätzen. Gesehen für um die 44 Euro.

Wera Werkzeug-Adventskalender 2025

Hersteller Wera Werkzeug-Adventskalender 2025.

Der Wera Adventskalender beinhaltet 2025 eine umfassende Schraubwerkstatt für die gängigsten Schraubprofile und Anwendungen. Die beiden mitgelieferten Racks können aufgestellt oder an der Wand befestigt werden. Auf 28 Überraschungen darf sich der/die Beschenkte freuen. Gesehen für um die 45 Euro.

Bosch Werkzeug-Adventskalender 2025

Hersteller Bosch Werkzeug-Adventskalender 2025.

Der Bosch-Handwerkzeug-Kalender enthält: 1x Bügelsäge, 3 x Präzisionsschraubendreher, Bit-Schraubendreher Stubby und Bit-Ratschenschraubendreher mit T-Griff, 18 x Bits und 1 x magnetische Verlängerung, 4 x Lange Bits, 3 x Steckschlüssel, Stofftasche mit Reißverschluss und als besondere Überraschung rechtzeitig zum Fest einen Weinöffner. Gesehen für um die 42 Euro.

Engelbert Strauss-Werkzeug-Adventskalender 2025

Hersteller Engelbert Strauss-Werkzeug-Adventskalender 2025.

Hinter den 24 Türchen des Engelbert-Strauss-Werkzeug-Adventskalenders verbergen sich praktische Werkzeuge und clevere Helfer: Dazu gehören eine neu entwickelte, superkompakte Strauss-box (Box 125 small), eine LED-Taschenlampe im "Worker"-Design, ein Tieflochmarker, ein Magnet-Maßband (3 m) sowie weitere Mini-Werkzeuge für den Heim- oder Profihandwerker. Gesehen für um die 140 Euro.

Flex Werkzeug-Adventskalender 2025 mit Akku-Schrauber

Hersteller Flex Werkzeug-Adventskalender 2025 mit Akku-Schrauber.

Dieser Werkzeug-Kalender enthält einen 4-V-Akku-Schraubendreher. Zusätzlich gibt's noch eine Reihe Handwerkzeuge, wie etwa einen Tieflochmarker, Cutter, Meterstab, einen Flaschenöffner sowie eine Taschenlampe. Gesehen für um die 73 Euro.

iZoeL-Gadget-Adventskalender 2025

Hersteller iZoeL-Gadget-Adventskalender 2025.

Dieser Adventskalender richtet sich vor allem an Heimwerker, Technikbegeisterte und junge Bastler und ist voll mit nützlichen Helfern wie Schraubendrehern, Messinstrumenten oder kleinen Schraubaufsätzen sowie Gadgets für Camping, Wandern, Klettern oder Bootfahren. Gesehen für um die 47 Euro.

Der Günstige: No-Name-Werkzeug-Adventskalender 2025

Hersteller Der Günstige: No-Name-Werkzeug-Adventskalender 2025.

Dieser Werkzeug-Adventskalender enthält ein Sortiment an Bits, Steckschlüsseleinsätzen und Schraubendrehern, eine Verlängerung und ein Ratschengriff. Optimal für Möbelmontage, Reparaturen und kleine Projekte. Gesehen für um die 20 Euro.