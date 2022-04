Yamaha Tricity 300 muss in die Werkstatt Dreirad mit Bremsproblemen

Es geht zwar nur um 100 Exemplare des Tricity, die Yamaha in die Werkstätten rufen muss, doch der Grund ist ein gewichtiger: Laut griechischen Medien sind die Halteplatten der vorderen Bremsen fehlerhaft, was auf Dauer die Bremsbeläge beschädigen kann. Als schlimmste Folge können die Bremsbeläge verkanten und ungewollt die Bremse blockieren. Yamaha schreibt die 100 betroffenen Halter an, um die zwischen 2020 und 2022 hergestellen Tricity in die Werkstätten zurückzurufen.

Im Rückruf wird die betroffene Halteplatte und Bremsbeläge kostenfrei getauscht. Ob Tricitys in Deutschland betroffen sind, hat MOTORRAD beim Importeuer angefragt.