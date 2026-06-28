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Ostsee-Umrundung: Bis zum Nordkap und zurück mit dem Motorrad

Ostsee-Umrundung mit dem Motorrad
Mit der V85 TT bis zum Nordkap und zurück

Einmal rund um die Ostsee, hoch bis zum Globus am Nordkap – ein Lebenstraum, den Volker auf seiner Moto Guzzi V85 TT angeht. Sieben Wochen und knapp 11.500 Kilometer im Sattel führen durch Norwegen, Finnland und das Baltikum, mit zahlreichen Fährüberfahrten, viel Regen und malerischer Landschaft.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 28.06.2026
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Reiseenduro Moto Guzzi V85 TT mit Gepäck vor einer kleinen Holzhütte im Grünen. Die Szene zeigt eine typische Motorradtour-Unterkunft.
Foto: Volker Behrendt

"Ich bin über 20 Jahre lang eine Le Mans gefahren und war sofort von der Moto Guzzi V85 TT begeistert", erzählt der heute 62-Jährige, der damals eine weniger tourentaugliche BMW fuhr. Vor dem 60. Geburtstag sollte aber noch ein Lebenstraum in Erfüllung gehen und ein Punkt von der Liste abgearbeitet werden.

Ohne einen Meter Autobahn

"Doch exotische Ziele, Wüstendurchquerungen oder Touren von Alaska nach Patagonien sind nichts für mich", erklärt Volker. Stattdessen zieht es ihn in den Norden, wo er schon mehrfach unterwegs gewesen ist, es allerdings noch nie ans berühmte Nordkap geschafft hatte. Finnland und das Baltikum waren zudem absolutes Neuland. Also warum nicht gleich die Ostsee umrunden, ohne auf der Tour einen Meter Autobahn zu fahren?...

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