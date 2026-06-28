Ostsee-Umrundung: Bis zum Nordkap und zurück mit dem Motorrad

"Ich bin über 20 Jahre lang eine Le Mans gefahren und war sofort von der Moto Guzzi V85 TT begeistert", erzählt der heute 62-Jährige, der damals eine weniger tourentaugliche BMW fuhr. Vor dem 60. Geburtstag sollte aber noch ein Lebenstraum in Erfüllung gehen und ein Punkt von der Liste abgearbeitet werden.

Ohne einen Meter Autobahn

"Doch exotische Ziele, Wüstendurchquerungen oder Touren von Alaska nach Patagonien sind nichts für mich", erklärt Volker. Stattdessen zieht es ihn in den Norden, wo er schon mehrfach unterwegs gewesen ist, es allerdings noch nie ans berühmte Nordkap geschafft hatte. Finnland und das Baltikum waren zudem absolutes Neuland. Also warum nicht gleich die Ostsee umrunden, ohne auf der Tour einen Meter Autobahn zu fahren?...