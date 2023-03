100 Jahre BMW CE 04 Sonderedition Ein Unikat zum 100-jährigen Jubiläum

Das Jahr 2023 steht für BMW Motorrad ganz im Zeichen des 100-jährigen Firmenjubiläums. So kündigte BMW Ende 2022 die Sonderedition 100 Jahre der R 18 und R nineT an. Dazu gesellt sichdie BMW CE 04 in ihrer 100 Years Edition – ein Unikat. Ein Aushängeschild für die Entwicklung der Marke BMW Motorrad hin zur umweltfreundlichen Fortbewegung mit einem Elektromotorroller und eine Rückbesinnung auf das allererste Motorrad des Unternehmens – die R 32.

Hommage an die BMW R 32

Hier setzt BMW Niederlande an. Anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Motorradabteilung bei BMW entwickelte die niederländische Niederlassung das Jubiläumsmodell CE 04 "100 Jahre Edition". Als Inspiration für den Look dient die R 32. 1923 wurde das erste Motorrad aus den bayerischen Motorradwerken, die R 32, vorgestellt. Der Startschuss für eine Erfolgsgeschichte im Motorradbau. Das Einzelstück flankiert auf beiden Seiten des Tanks das Original-BMW-Logo. Auch die Lackierung ist der R 32 nachempfunden: schwarzer Hochglanzlack mit den markanten weißen Linien, die BMW noch heute teilweise von Hand auf seine Maschinen aufträgt. Die Sitzbezüge sind im Nadelstreifen-Look gehalten. Im Rahmen des 100-jährigen Jubiläums von BMW wird die CE 04 Jubiläumsedition mit einer speziellen Editionsnummer ausgestattet, die ihre Einzigartigkeit und Exklusivität unterstreicht. Diese Nummer wird auf einer Plakette am Lenker des Rollers angebracht.

BMW CE 04 als Basis

Basis für das Jubiläumsmodell ist der Elektromotorroller CE 04, der 2022 auf den Markt kam. Sein Einsatzgebiet ist das urbane Umfeld, ideal um die Stadt zu erkunden, zur Arbeit zu pendeln oder einfach schnell von A nach B zu kommen. Dabei erreicht der BMW CE 04 eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h. Das maximale Drehmoment beträgt 62 Nm bei 1.500 U/min. Die Nenndauerleistung des CE 04 beträgt 15 kW (20 PS). Bei optionaler Leistungsreduzierung für den A1 oder B196-Schein liegt sie bei 11 kW (15 PS) Dauerleistung. In der Spitze leistet der Elektromotor offen 31 KW bei 4.900 U/min – das entspricht 42 PS. Spitzenleistung gedrosselt 23 kW (31 PS) bei 4.000 U/min. Das Cockpit ist mit einem 10,25-Zoll-TFT-Farbdisplay ausgestattet. So sind unter anderem eine Kartennavigation und eine Konnektivitätsfunktion integriert. Für die Optik wurde Magellangrau metallic in Kombination mit einer schwarz/orangen Sitzbank gewählt. Der Preis der BMW CE 04 liegt bei 11.990 Euro.

Fazit

Anlässlich ihres 100-jährigen Bestehens von BMW Motorrad entwarf die niederländische Niederlassung ein Jubiläumsmodell des Elektrorollers, des CE 04. Optisch orientiert sich das Design des CE 04 an der BMW R 32 von 1932. Ein Unikat, das Moderne und Klassik vereint.