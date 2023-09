Unsportlich kommt der Aprilia SR schon in der Standard-Ausführung ganz und gar nicht daher. Der Aprilia SR GT Replica setzt da noch einen obendrauf – und zwar mit sportlicheren Reifen und einer von den MotoGP-Bikes inspirierten Lackierung, die auf Mattschwarz setzt, mit roten und violettfarbenen Akzenten. Die Räder sind, wie am MotoGP-Bike, in Schwarz gehalten, Akzente setzen hier die roten Streifen an den Reifen.