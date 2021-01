E-Vespa im Retro-Look Design-Entwurf von MA-DE Studio

Die hier gezeigten Entwürfe des italienischen Designstudios MA-DE Studio zeichnen ein Bild, das sich in dieser Art wohl viele Vespa-Fans erträumen: Eine moderne Vespa im Retro-Look mit Elektroantrieb. Den Vespa Elettrica-Entwurf von MA-DE Studio soll von einem 7-kW-Motor angetrieben werden, der sich aus einer 5,6-kWh-Batterie speist. Als Spitze sollten laut Produktdesigner 95 km/h drin sein und die Reichweite bei 140 Kilometer liegen.

Smartphone fungiert als Cockpit

Für die E-Vespa im Retro-Look sieht der Entwurf von MA-DE Studio ein schlüsselloses Zündsystem vor, das direkt über die entsprechende App aktiviert wird. Das hierfür benötigte Smartphone kann am Lenker befestigt werden und fungiert dort mittig eingebettet als Cockpit.

MA-DE Studio Clean und puristisch könnte das Cockpit der E-Vespa aussehen - vorausgesetzt man hat das Smartphone in der passenden Größe parat.

Vespa Elettrica von Piaggio

Optisch orientiert sich der E-Vespa-Entwurf von MA-DE Studio an der originalen Vespa aus den 1940er Jahren. Eigentlich keine schlechte Wahl, sie als Vorlage für ein erfolgreiches neues Modell zu nehmen, denn die Vespa verkaufte sich in dieser Form über 18 Millionen Mal. Die Vespa Elettrica von Piaggio wiederum orientiert sich designtechnisch an den aktuellen Vespa-Rollern. Die 45 km/h-Version kostet ab 6.390 Euro. Aus einer 4,2-kWh-Batterie generiert sie 3,5 kW Leistung und soll bis zu 100 Kilometer Reichweite schaffen. Die zweite Version der serienmäßigen Vespa Elettrica läuft 70 km/h Spitze und kostet ab 6.690 Euro.

Piaggio Die aktuelle Vespa Elettrica im Serientrimm kostet in der 70 km/h-Version ab 6.690 Euro.

Alte Vespa auf E-Antrieb umrüsten

Der SIP Scootershop bietet aktuell ein Umbau-Kit für 1.990 Euro an. Das Kit umfasst unter anderem eine Schwinge mit Nabenmotor, für die die komplette originale Triebsatzschwinge weichen muss. Das Umrüst-Kit eignet sich für Modelle mit Zehn-Zoll-Rädern, womit die meisten älteren Vespas und Lambrettas dienen können.

Fazit

Dass sich dieser Entwurf zu einem tatsächlichen Modell weiterentwickelt, ist derzeit eher unwahrscheinlich. Es ist eine Design-Fingerübung der Produktdesigner. Wir hoffen aber, dass sich Piaggio davon inspirieren lässt, denn modernste Technologie kombiniert mit Retro-Charme wird auch die nächsten Jahre angesagt bleiben.