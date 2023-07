Honda X-ADV Modelljahr 2024: Neue Farben und 2 Sondermodelle

Sondermodelle mit größeren Grafiken

"Puco Blue" mit Zierelementen in "Graphite Black" ist die neue Farbvariante im Angebot. Die Sondermodelle kommen in "Iridium Gray Metallic" mit Zierelementen in "Graphite Black" und gelben Akzenten sowie in "Grand Prix Red", ebenso mit Zierelementen in "Graphite Black". Laut Pressemitteilung von Honda stehen die beiden Special Editions "an der Spitze der X-ADV-Modellreihe". Doch wer – wie wir im ersten Moment – denkt, dass ein Ausstattungsplus die beiden Sondermodelle flankiert, wird enttäuscht. Die Sondermodelle verfügen einfach nur über neue und größere Grafiken.