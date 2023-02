Keeway Sixties 125 und 300 Neuer Retro-Roller in 2 Klassen

Keeway ist eine Marke des chinesischen Herstellers Qianjiang, zu dem unter anderem QJ Motor und Benelli zählen. Der Konzern ist auch unter Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co. bekannt. So viel zur üblichen Verwirrung, wenn es um die Vernetzungen oder Beteiligungen chinesischer Hersteller geht. Unter dem Markennamen Keeway jedenfalls bringt der Hersteller einen Retro-Roller in zwei Klassen auf den Markt. Und der Name "Sixties" deutet es schon an: Die beiden Scooter möchten als Retro-Roller optisch an die 1960er-Jahre erinnern.

Keeway Sixties 125 mit 9 PS

Der Keeway Sixties 125 fällt in die immer noch boomende 125er-Klasse. Inhaber und Inhaberinnen des A1-Führerscheins oder des Autoführerscheins mit der B196-Erweiterung (ohne Prüfung) bekommen mit dem luftgekühlten 125-Kubik-Motor fast 10 PS Leistung bei 8.000/min. In der Klasse sind maximal 15 PS erlaubt, der Sixties 125 hat also noch Luft nach oben. Das maximale Drehmoment von 9 Nm liegt bei 6.5000/min an.

Für die Verzögerung sind vorn eine 220er-Bremsscheibe und hinten eine 215er-Disc zuständig. ABS ist nicht an Bord, dafür ein kombiniertes Bremssystem (CBS), was für die 125er-Klasse dem Mindeststandard entspricht und bei 125er-Rollern nicht ungewöhnlich ist.

Keeway Sixties 300 mit 19 PS

Der Keeway Sixties 300 kommt hingegen mit ABS sowie Bremsenkomponenten von Nissin. Und mit einem flüssigkeitsgekühlten 278-Kubik-Einzylinder, der knapp 19 PS bei 6.500/min sowie 22 Nm bei 6.000/min bereitstellt. Vorn wie hinten rollt der Retro-Roller auf Reifen der Größe 120/70-12.

Die Sitzhöhe dürfte mit 790 mm auch für kleinere Fahrer und Fahrerinnen passen. Und wenn wir schon bei Zahlen sind: 10 Liter passen in den Kraftstofftank, der Radstand bemisst sich auf 1.390 mm.

In Sachen Gewicht gibt es natürlich Unterschiede: Der Keeway Sixties 125 wiegt 127 Kilogramm (Leergewicht), beim Keeway Sixties 300 sollen 146 Kilogramm zusammenkommen.

Farben und Preise Keeway Sixties 125 und 300

In Spanien wird der Keeway Sixties 125 aktuell, Stand Februar 2023, für 2.590 Euro (ohne Nebenkosten) angeboten, der Keeway Sixties 300 für 4.090 Euro, ebenfalls ohne Nebenkosten. Beide Retro-Roller gibt es in Weiß mit roter Sitzbank und in Dunkelgrau mit schwarzer Sitzbank. Die Blau-Weiße Variante mit brauner Sitzbank entdeckten wir bisher nur bei einem indischen Händler.

Fazit

Abgeleitet von den Preisen, die für Keeway Sixties 125 und 300 in Spanien aufgerufen werden, könnte der Preis in Deutschland bei um die 2.800 Euro, beziehungsweise 4.300 Euro, liegen, oder höher. Im Falle des 125er-Sixties sind Leistungs- und Gewichtsangaben mit dem Retro-Roller-Lambretta V125 vergleichbar, der aktuell mit einem Listenpreis von 3.749 Euro eingepreist ist. Die Vespa GTS 300, eine Klasse darüber, kostet um die 7.000 Euro. (Stand Februar 2023)