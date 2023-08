Keeway Vieste 300 XDV: Günstiger Adventure-Roller aus China

In diesem Artikel:

Keeway ist Mitglied der Qianjiang-Gruppe und steht damit unter demselben Dach wie QJ Motor, Benelli und MBP. Keeway ist vorwiegend auf dem europäischen Markt vertreten, wobei die Modellpalette sich auf Einsteigermodelle sowie Modelle fürs kleine Budget konzentriert. Das neueste Modell hört auf den Namen Keeway Vieste 300 XDV und gehört der noch einigermaßen jungen Kategorie "Adventure-Roller" an, die der Honda X-ADV im Jahr 2017 gegründet hat.

Überblick große Roller in Deutschland

Die Scheibenbremsen vorn haben einen Durchmesser von 240 mm, hinten sind es 220 mm, ABS wird wohl an Bord sein, sonst wird’s nichts mit der Zulassung in Europa. Das Vorderrad wird von einer Upside-down-Gabel mit 90 mm Federweg geführt, hinten dämpfen zwei Federbeine mit 65 mm Federweg.

Als Höchstgeschwindigkeit gibt der Hersteller 120 km/h an, als Sitzhöhe werden 800 mm genannt, in den Tank passen 13,5 Liter. Auf die Waage soll der Keeway Vieste 300 XDV 159 Kilogramm Trockengewicht bringen, als Zuladung sind 156 Kilo erlaubt, die Bodenfreiheit beträgt 160 mm.

In Teilen von Europa bietet Keeway den Vieste 300 XDV bis Ende September 2023 zu einem Aktionspreis von um die 3.990 Euro an. Ab Oktober soll der Preis auf 4.290 Euro steigen. In Deutschland sind nach unserem Kenntnisstand aktuell allerdings nur Keeway-Roller der 50-Kubik-Klasse erhältlich.