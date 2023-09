In diesem Artikel:

Lambretta oder Vespa? Das war und bleibt eine philosophische Frage. Beide Firmen starteten den Bau von erschwinglichen und einfachen Rollern kurz nach dem 2. Weltkrieg. Aber Lambretta hatte immer das Stigma des späteren Starts: Vespas gab es ab 1946, Lambrettas erst ab 1947. Und obwohl Vespa und Lambretta als Firma immer umtriebig in Export oder Lizenzen waren, kam 1972 das Ende für Lambretta in Europa. Im September 2023 stehen 4 herausragend gut erhaltene oder restaurierte Modelle bei Sotheby’s in St. Moritz zur Auktion.