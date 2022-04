Peugeot Django Shadow 2022 Modellvariante als 50er- und 125er-Roller

Peugeot erweitert seine Scooter-Palette um den Django Shadow, der als 50er- oder 125er-Roller in der Farbe Adventure Green zu haben ist.

Vor zwei Jahren unterzog sich der Retro-Roller Peugeot Django Shadow einem Facelift. 2022 sorgt eine schicke, neue Modellvariante für frischen Wind. Die Farbe "Adventure Green" fällt vor allem dadurch auf, dass sie komplett matt gehalten ist, dazwischen zeigen sich schwarze Details.

Nicht nur schick, sondern auch praktisch

Sowohl in der 50er als auch in der 125er-Version verfügt der Peugeot Django Shadow über ein abschließbares Handschuhfach sowie einen Taschenhaken. Die niedrige Sitzbankhöhe (770 Millimeter) sowie das breite und flache Trittbrett sollen vor allem im Alltag überzeugen. Auf dem Trittbrett sind zusätzlich Gummielemente angebracht, die für Rutschfestigkeit sorgen sollen. Der Boden ist in den gleichen Farben wie die Karosserie lackiert.

Peugeot Django Shadow mit 50 cm³

Der Peugeot Django Shadow kommt in der 50-Kubik-Version mit einem luftgekühlten 3,5 PS-Einzylinder, der 3,2 Nm bei 7.300/min drückt. Die Höchstgeschwindigkeit ist bei 45 km/h abgeriegelt, dafür darf er aber auch mit dem ganz normalen Autoführerschein gefahren werden. Der Verbrauch auf 100 Kilometer soll bei 1,9 Liter liegen, wobei 8,5 Liter in den Kraftstofftank passen.

Peugeot Django Shadow mit 125 cm³

Die 125-cm³-Variante ist außerdem mit ABS am Vorderrad ausgestattet. Sie leistet rund 11 PS und 9,3 Nm bei 6.500/min. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 90 km/h. Diese Version dürfen Autofahrer mit einem Klasse-B-Führerschein dann fahren, wenn sie nach ein paar Fahrstunden die B196-Erweiterung eintragen lassen durften oder ihr Autoführerschein vor dem 1. April 1980 ausgestellt wurde. Für den 125er-Django gibt Peugeot einen Verbrauch von 2,3 Liter auf 100 Kilometer an.

Der Peugeot Django 50 Shadow kostet 2.905 Euro, der Peugeot Django 125 Shadow liegt bei einem Preis von 3.455 Euro.

Fazit

Der Peugeot Django Shadow macht nicht nur einen schicken Eindruck, sondern kommt auch mit ganz praktischen Eigenschaften: das flache, rutschfeste Trittbrett und der Taschenhaken sind wichtig für alle, die mit ihrem Roller auch einkaufen gehen möchten.