John Piper war jahrzehntelang als Ingenieur im Motorsport aktiv, entwickelte Speziallösungen für die Formel 1, für Langstreckenrennen in Le Mans oder für Rallye-Einsätze. Neben Williams, Benetton und Jaguar war der britische Tüftler in der Zweiradabteilung für Suzuki tätig und beispielsweise bei der Entwicklung der GSX-R 600 involviert. Außerdem beim Superbike von Petronas, das von Piper konstruiert und aufgebaut wurde.

2013 gründete John Piper seine Firma namens Piper Moto im Großraum London. Seine Ambitionen formuliert er so: "Maschinenbau mit Präzision, dazu handwerkliche Kunst bis ins kleinste Detail". Dabei hat John sich mit seinem Team und seinem gewachsenen Experten-Netzwerk in England inzwischen auf Zweiradfahrzeuge spezialisiert. Das erste Projekt läuft unter der Bezeichnung J Series, und dabei handelt es sich um Motorroller. Oder eher um "Super Scooter" im Retro-Roller-Look, aufgebaut mit Motorrad-Technik und mit motorradähnlichem Fahrverhalten.

Teilautomatische Schaltung am Lenker

Und die Schaltung, denn Roller haben eigentlich meistens keine. Da das eines seiner Spezialgebiete ist, hat John Piper das 6-Gang-Getriebe von KTM für seine Zwecke teilautomatisiert. Zwar muss – oder darf – weiterhin sequenziell hoch- und heruntergeschaltet werden, allerdings nicht mit der Hand am Kupplungshebel und dem Fuß am Schalthebel, sondern einfacher und schneller mit dem Daumen am Lenkerschalter. Dazu läuft der Hinterradantrieb offen per Kette.