Mit dem Simple eScooter 1 bietet das Berliner Start-Up-Unternehmen ab sofort einen neuen elektrisch betriebenen Roller an, der sich vorwiegend für die Fahrt in der Stadt eignen soll. Bei den Bauteilen setzt der noch junge Hersteller unter anderem auf Komponenten von Bosch und LG. Um den eScooter 1 fahren zu dürfen, wird mindestens ein Führerschein der Klasse AM benötigt. Folglich beträgt die maximale Höchstgeschwindigkeit 45 km/h.

Reichweite bis zu 100 Kilometer

Auf der Herstellerwebsite kann der neue Simple eScooter 1 nach den eigenen Wünschen konfiguriert werden. Käufer können zwischen sechs Lackierungen wählen. Auch die Farbe der Sitzbank ist konfigurierbar. So lassen sich jede Menge Varianten kreieren. Zusätzlich können Käufer im Konfigurator weitere Ausstattungsvarianten auswählen. Hier kann beispielsweise entschieden werden, ob ein kostenpflichtiges Top-Case mitgeliefert werden soll. Zudem gibt es die Möglichkeit, auch einen oder zwei Jethelme gegen Aufpreis mitzubestellen. Welche Helmmodelle mitgeliefert werden, verrät der Hersteller nicht. Wer das Komplettpaket buchen möchte und sich nach dem Kauf um quasi nichts mehr kümmern will, hat zudem die Möglichkeit, das Bike gleich versichern zu lassen – Kostenpunkt: 65 Euro pro Jahr. Auch ein zweiter Akku kann noch während des Bestellprozesses hinzugeordet werden.

Foto: Simple Mobility Der Simple eScooter 1 ist ab 1.999 Euro zu haben.

Apropos Akku: Bei der Reichweite gibt der Hersteller bis zu 100 Kilomter an. Dies ist allerdings nur mögich, wenn der zweite Akku, der herausnehmbar ist, hinzubestellt wird. Ansonsten sollen folglich maximal bis zu 50 Kilometer möglich sein. Als Basispreis ruft Simple Mobility 1.999 Euro auf. Wer sich für das Komplettpaket inklusive zweitem Akku, zwei Helmen, Top-Case und Versicherung entscheidet, muss 2.961 Euro an das Berliner Start-Up-Unternehmen überweisen. Erfreulich: In Deutschland ist der Versand kostenfrei.

Ohne Batterie 64 Kilogramm leicht

Bei der Leistung gibt der Hersteller 1.500 Watt an. Die Beschleunigung von 0 auf 45 km/h soll in 9,8 Sekunden erfolgen. Ohne Batterien, die aus dem Hause LG stammen und jeweils 9 Kilogramm wiegen, soll der Simple eScooter 164 Kilogramm auf die Waage bringen. Die herausnehmbaren Batterien sollen in vier Stunden vollständig aufladbar sein. Wer es eilig hat, kann die Batterie, laut Hersteller, in zwei Stunden auf 70 % aufladen. Auch ein Soziusbetrieb ist übrigens möglich. Bei der Tragfähigkeit gibt Simple Mobility 150 Kilogramm an.

Mit dabei sind zudem eine Scheibenbremse am Vorderreifen, eine Trommelbremse hinten, ein digitaler Tacho, LED-Beleuchtung und zwei USB-Anschlüsse. In das Helmfach passen laut Hersteller zwei Helme oder zwei Batterien und ein Helm. Ob sich Simple Mobility dabei auf die eigens angebotenen Helme bezieht oder ob auch andere Fabrikate genügend Platz finden, ist nicht bekannt.