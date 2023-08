Venom Motorsports ist eine Import-Firma in den USA, die vor allem Motorräder und Roller aus chinesischer Herstellung im Produktsortiment hat. Spezialitäten von Venom sind Motorräder ohne Schaltung, also mit Automatik.

Das bisher größte Modell dieser Art ist die Venom X 22 GT, die anscheinend der chinesische Hersteller Jonway zuliefert. Als Antrieb kommt ein wassergekühlter Viertakt-Einzylinder-Motor zum Einsatz, der direkt vor dem Hinterrad platziert ist. Aus 223 Kubik holt er maximal 15 PS (11 kW) bei 7.000/min, das maximale Drehmoment gibt Venom mit 17,6 Nm bei 5.500/min an. Kombiniert ist dieser Motor mit einer Triebsatzschwinge zum Hinterrad samt stufenloser Automatik, wie bei Rollern üblich. Dazu passend hat das Hinterrad nur 14 Zoll Durchmesser, und zwei Federbeine stützen sich klassisch am modernen Motorrad-Heck ab. Gebremst wird das Hinterrad mit einer Scheibe.

Roller-Automatik statt Motorrad-Schaltung

Geschaltet werden muss dank Roller-Automatik nicht, was besonders bei der Automatik-Pkw gewohnten Kundschaft in den USA ein starkes Argument für die Venom X 22 GT sein dürfte. Umso mehr bei Anfängern und Anfängerinnen auf zwei Rädern. Immerhin erreicht die X 22 GT laut Venom circa 90 mph Höchstgeschwindigkeit, entsprechend circa 145 km/h – was uns in Relation zu den genannten 15 PS jedoch übertrieben optimistisch erscheint.