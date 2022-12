Yadea Volt Guard VFV 80 km/h-Elektroroller für Europa

Bereits 2021 präsentierten wir euch 4 Elektroroller des chinesischen Konzerns, die auch in Deutschland erhältlich sind. Doch im Gegensatz dazu läuft das neue Modell Yadea Volt Guard VFV schneller als 45 km/h – und ist somit wesentlich spannender für uns.

Yadea Volt Guard VFV mit 200 km Reichweite

Der Yadea Volt Guard VFV kommt mit 14 Zoll großen Aluminiumrädern. Mit dieser Radgröße setzt er auf einen Kompromiss aus Handlichkeit und Stabilität, auf die Zweiradpendler vor allem dann Wert legen, wenn sie auch Land- und Schnellstraßen nutzen. Allerdings ist die Reifenauswahl für 14-Zoll-Räder sehr begrenzt, wie unser Rollerexperte Gerd Mayer zu bedenken gibt. Zudem sind 80 km/h Topspeed für Deutschland, zumindest außerhalb von Ortschaften, fast zu wenig.

Yadea spricht beim Volt Guard VFV von einem Elektroroller mit 200 Kilometer Reichweite – jedoch nur dann, wenn konstant 30 km/h gefahren werden. Da der Yadea Volt Guard VFV bis zu 80 km/h schnell fährt, scheint das – zumindest auf deutschen Straßen – nur im stockenden Verkehr realistisch. Die beiden 2 kWh-Akkus sind herausnehmbar.

5,5 kW, CBS, LDC, Keyless

Die Spitzenleistung des Mittelmotors wird mit 5,5 kW angegeben, die Nennleistung soll bei 3 kW liegen. Gebremst wird per Verbundbremssystem (CBS), geleuchtet per LED, und gestartet wird schlüssellos. Im Cockpit informiert ein LC-Display, unter dem Sitz warten 21 Liter Stauraum, als Zuladung sind 150 Kilogramm erlaubt. Im Staufach links im Beinschild befindet sich ein USB-Anschluss, während rechts am Lenker über eine Taste der Rückwärtsgang zum Parken und Rangieren aktiviert werden kann.

Im Laufe des Jahres 2023 soll die Produktion des Elektrorollers starten. Wann der Yadea Volt Guard VFV dann schließlich nach Europa kommen und wie viel er kosten soll, ist noch nicht bekannt.



Fazit

Auch wenn 200 Kilometer Reichweite nicht realistisch scheinen, dürfte der Yadea Volt Guard VFV eine pendeltaugliche Distanz zur Verfügung stellen. Ob hingegen 80 km/h für den Pendelverkehr auf deutschen Straßen ausreichen, wagen wir zu bezweifeln. Um im innerstädtischen Verkehr mitzufließen, reicht es auf jeden Fall locker. Und hier glänzt der Elektroroller auch mit unkomplizierter Bedienung, 21-Liter-Staufach und praktischem flachen Durchstieg, auf dem auch mal Einkäufe Platz finden.