Beta Enduro und Motard RR 125 neu für 2023 125er von Beta in den neuen Versionen T und R

Betamotor, der erfolgreiche italienische Motorradhersteller, stellt seine auch hierzulande sehr beliebten RR 125-Modelle Enduro und Motard für 2023 neu auf. Bisher bestand die 125 4T-Modellreihe, mit wassergekühltem Viertakt-Einzylindermotor von Yamaha/Minarelli, aus 2 Modellen: aus der Enduro RR 125 und der Supermoto-Variante RR 125 Motard. 2023 werden es insgesamt 4 Modelle. Neu hinzu kommen die Enduro RR 125 T und die Motard RR 125 T – beide etwas preisgünstiger, mit Motor aus China. Darüber werden die Enduro RR 125 R und die Motard RR 125 R positioniert, die weiterhin von der bewährten Yamaha/Minarelli-Konstruktion angetrieben werden.

Beta Motor Beta Motard mit dem bewährten 125er-Einzylinder von Minarelli, ursprünglich von Yamaha entwickelt.

Neuer Einzylinder-Motor von Tayo/Zontes

Für die neuen T-Versionen der Enduro RR 125 und der Motard RR 125 hat Betamotor ein neues Einzylinder-Triebwerk entwickelt, gemeinsam mit dem chinesischen Hersteller Tayo Motorcycle Technology. Eher bekannt ist Tayo unter dem Markennamen Zontes. Dabei wurde die moderne, wassergekühlte Konstruktion des bisherigen Motors mitsamt dessen Bohrung-Hub-Verhältnis und 6-Gang-Getriebe übernommen. Lediglich die Verdichtung wurde etwas weiter angehoben, von 11,2:1 auf 12,5:1. Von Elldor statt von Mikuni stammt hier die Benzineinspritzung, ebenfalls Euro-5-konform abgestimmt.

Man könnte also prinzipiell sagen: Beta lässt den von Minarelli in Italien produzierten und ursprünglich von Yamaha entwickelten Motor nun von Tayo in China nachfertigen. Hintergrund: Ende 2020 übernahm Fantic, ein anderer italienischer Motorradhersteller mit ähnlichem Enduro-lastigem Portfolio, den Motorenhersteller Minarelli von Yamaha. Die maximal für die Leichtkraftradkategorie sowie für die Führerscheinklassen A1 und B196 erlaubten 15 PS (11 kW) dürfen vom Ersatzmotor aus China durchaus ebenfalls erwartet werden. Zudem wird ein besonders geringer Spritverbrauch angekündigt: 1,9 Liter pro 100 Kilometer.

Beta Enduro RR 125 T

Neben dem neuen Motor von Tayo/Zontes bekommen die 125 T-Modelle eine neue Abgasanlage, einen schwarzen Rahmen und eine schwarze Hinterradschwinge. Die Enduro RR 125 T und die Motard RR 125 T sollen laut Betamotor ab April 2023 erhältlich sein. Preise wurden noch nicht genannt, doch günstiger werden die T-Modelle auf jeden Fall. Die Enduro 125 T bleibt mit 920 Millimeter Sitzhöhe auf hohem Niveau, dazu werden 107 Kilogramm Gesamtgewicht (trocken) genannt. Als Enduro-Reifenformate kommen zum Einsatz: 90/90-21 vorn sowie 120/90-18 hinten. Folgende Grundfarben stehen zur Auswahl: Weiß, Rot und Schwarz.

Beta Motor Beta Enduro RR 125 T, neu für 2023.

Beta Motard RR 125 T

Auf schwarzen Aluminiumguss-Rädern im Format 17 Zoll rollt standesgemäß die Motard RR 125 T, bereift in den Größen 110/80-17 vorn sowie 130/70-17 hinten. Hier wurde die Sitzhöhe um 60 Millimeter auf moderate 830 Millimeter reduziert. Wie die T-Enduro wiegt die T-Motard laut Beta 107 Kilogramm (trocken). Damit wäre sie immerhin 9 Kilo leichter als die bisherige RR 125 Motard. Folgende Grundfarben stehen zur Auswahl: Schwarz und Rot.

Beta Motor Beta Motard RR 125 T, neu für 2023.

Beta Enduro und Motard RR 125 R

Die RR 125 R-Versionen, basierend auf den bisherigen Modellen, sollen künftig die gehobenen Premium-Ausführungen von Beta sein. Wesentliches Unterscheidungsmerkmal: der bisherige, bewährte Minarelli-Motor. Schon im März 2023 soll die Beta Motard RR 125 R in den Handel kommen, der Preis wurde noch nicht genannt. Im Laufe des Jahres soll die Enduro RR 125 R folgen. Weitere markante R-Merkmale sind die hell eloxierte Aluminium-Schwinge und der ebenso silberfarbene Schalldämpfer. Zudem der transparente Benzintank (7,5 Liter), der mit auffälligen Dekors foliert wird – inspiriert von den Beta-Werksrennern.

Auch der rote Rahmen und die 17-Zoll-Drahtspeichenräder sind der RR-R vorbehalten. Sie wiegt laut Betamotor ebenfalls 107 Kilogramm (trocken), ist aber mit 890 Millimeter Sitzhöhe "sportlicher". Wie die T-Versionen werden auch die R-Versionen mit jeweils einer Scheibenbremse pro Rad und mit einem Verbundbremssystem (CBS) ausgerüstet.

Beta Motor Beta Motard RR 125 R, neu für 2023. Die Enduro RR 125 R soll im Laufe des Jahres folgen.

Fazit

Aus 2 mach 4: Betamotor splittet seine beliebten RR 125-Modelle Enduro und Motard in jeweils 2 Versionen. Enduro RR 125 T und Motard RR 125 T bekommen einen neuen, sehr ähnlichen Motor, der von Tayo Motorcycle Technology/Zontes in China hergestellt wird. Insgesamt werden die neuen T-Modelle etwas preisgünstiger positioniert. Darüber wird es die Premium-Ausführungen Enduro RR 125 R sowie Motard RR 125 R geben – weiterhin mit dem bewährten Einzylinder von Yamaha/Minarelli aus Italien. Alle 4 Versionen werden weiterhin mit einem Verbundbremssystem (CBS) ausgerüstet. Preise hat Betamotor noch nicht genannt.