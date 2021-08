FB Mondial SMX 125 ABS (2022) in neuen Farben

FB Mondial SMX 125 ABS (2022) Grell leuchtend ins neue Modelljahr

Der 125er-Markt boomt und FB Mondial möchte sein Stück vom Kuchen abhaben. Da die Kategorie 125er-Supermoto vor allem bei den jüngeren A1-Fahrerinnen und -Fahrern beliebt ist, traut sich der italienische Hersteller im Modelljahr 2022 unübersehbar Farbe zu bekennen.

Grell leuchtend in Rot-Schwarz und Neongelb-Schwarz rollt die FB Mondial SMX 125 an. Mitte August preist FB Mondial die rot-schwarze Version der Supermoto bereits auf seiner Homepage an, ob die gelbe Variante für Deutschland demnächst noch nachgelegt wird, ist noch nicht bekannt.

FB Mondial SMX 125 für 3.819 Euro

Die FB Mondial SMX 125 mit Euro 5 kostet im Modelljahr 2022 ab 3.599 Euro, die 220 Euro Überführungskosten kommen extra hinzu. Ihr Einzylinder-Viertaktmotor reizt die A1-Grenze aus und leistet 15 PS bei 10.750/min sowie 10,5 Nm maximales Drehmoment bei 8.000/min. Auf die Waage bringt sie 124 Kilogramm Leergewicht, in den Tank passen 6,3 Liter und der Fahrersitz schwebt 890 Millimeter über dem Boden.

Im Gegensatz zu den anderen FB Mondial-Modellen stellt die SMX einen Fall von Badge-Engineering dar und wird beispielsweise auch bei Aprilia angeboten. In allen Modellen werkelt der Achtelliter von Zongshen. Produziert wird das Modell in einer Piaggio-Fabrik in China. Seit dem Modelljahr 2021 verfügt die Mondial über ABS.

Fazit

FB Mondial bietet seine Einsteiger-Supermoto 2022 in zwei neuen Farbvarianten an, wobei die zweifarbigen Lacke der SMX 125 einen noch sportlicheren Look verpassen. Im Vergleich zu 220 stieg der Preis um 290 Euro.