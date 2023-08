Ihr Alleinstellungsmerkmal macht sie so beliebt, die KTM 690 SMC R und die 690 Enduro R: der Einzylinder-Motor mit 75 PS – Euro-5-konform und mit Straßenzulassung, wohlgemerkt. In Deutschland ist die Supermoto 690 SMC R stets in den Top 20, manchmal sogar in den Top 10 der Motorrad-Neuzulassungen zu finden.