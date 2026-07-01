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Ein unfairer Supermoto-Test? Suzuki DR-Z4SM gegen Ducati Hypermotard 698 und Husqvarna 701

Radikale Supermotos im Test-Vergleich
Hat eine 400er gegen zwei 700er eine Chance?

Ducati Hypermotard 698 Mono RVE und Husqvarna 701 Supermoto gegen eine Suzuki DR-Z4SM – hat eine 400er gegen zwei 700er eine Chance? Oder ist das ein unfairer Test?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 01.07.2026
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Drei Supermoto-Motorräder, Ducati Hypermotard 698 Mono RVE, Husqvarna 701 Supermoto und Suzuki DR-Z4SM, fahren auf einer Landstraße. Der Fahrer auf der Husqvarna 701 Supermoto macht einen Wheelie, die anderen beiden fahren nebeneinander. Alle Fahrer tragen Motorradschutzkleidung und Helme. Die Szene spielt sich auf einer kurvigen Straße im Grünen ab.
Foto: Jörg Künstle

Radikale Ducati Hypermotard 698 Mono RVE und Husqvarna 701 Supermoto

Sowohl die Ducati Hypermotard 698 Mono RVE als auch die Husqvarna 701 Supermoto sind ebenso radikale wie spitze Umsetzungen eines Konzepts, dessen einziges Ziel es ist, im typischen SuMo-Habitat wie Kartbahnen oder On-/Offroad-Tracks Bestzeiten zu erzielen. Alles, was nichts mit dem Verbessern der Performance zu tun hat, findet, abgesehen von für die Straßenzulassung unerlässlichen Dingen wie Licht, Spiegel und Blinker, nicht statt.

Suzuki DR-Z4 SM mit der Hälfte der Leistung

Die sehr zierliche, bodenständige und leicht angestaubt wirkende Suzuki DR-Z4 SM verfolgt einen völlig anderen Ansatz, generiert sie doch mit gerade einmal 38 PS weniger als die Hälfte der Leistung der beiden ...