Ein unfairer Supermoto-Test? Suzuki DR-Z4SM gegen Ducati Hypermotard 698 und Husqvarna 701

Radikale Ducati Hypermotard 698 Mono RVE und Husqvarna 701 Supermoto

Sowohl die Ducati Hypermotard 698 Mono RVE als auch die Husqvarna 701 Supermoto sind ebenso radikale wie spitze Umsetzungen eines Konzepts, dessen einziges Ziel es ist, im typischen SuMo-Habitat wie Kartbahnen oder On-/Offroad-Tracks Bestzeiten zu erzielen. Alles, was nichts mit dem Verbessern der Performance zu tun hat, findet, abgesehen von für die Straßenzulassung unerlässlichen Dingen wie Licht, Spiegel und Blinker, nicht statt.