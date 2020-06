Carbon Suzuki GSX-R 1000 R von Raptik Karbon-Gixxer aus der Schweiz

Raptik aus der Schweiz hat in Zusammenarbeit mit No Limit Tuning eine schicke Suzuki GSX-R 1000 R auf die Räder gestellt, die zu großen Teil aus Karbon besteht.

Man kann nicht zwingend behaupten, dass die Suzuki GSX-R 1000 R von Haus aus unsportlich aussieht – die in diesem Artikel vorgestellte Karbon-Gixxer des Schweizer Customizers Raptik legt in Sachen Sportlichkeit aber noch einmal mindestens eine Schippe drauf. Die Carbon Suzuki GSX-R 1000 R wurde dabei in enger Zusammenarbeit mit No Limit Tuning auf die Räder gestellt und war auch auf der Swiss Moto im Februar 2020 zu sehen.

Karbon soweit das Auge reicht

Als Basis kommt die Suzuki GSX-R 1000 R des Baujahres 2017 (L7) zum Einsatz. Die Umbaumaßnahmen haben nicht nur Einfluss auf die Optik der Gixxer. Auch die Leistung der Carbon-Gixxer soll von den Customizern nach oben geschraubt worden. Das Gewicht der Gixxer konnte dank der zahlreichen Karbonteile dabei reduziert werden. Trocken soll die Gixxer von Raptik 175 Kilogramm wiegen. Zum Vergleich: In der Serienversion bringt die Suzuki GSX-R 1000 R ohne ABS 200 Kilogramm auf die Waage; mit ABS sind es sogar 202 Kilo.

Raptik. Die Suzuki GSX-R 1000 R von Raptik war auf der Swiss Moto 2020 zu sehen.

Auch die Felgen wurden aus Karbon gefertigt und stammen aus dem Hause ThyssenKrupp. Die Auspuffanlage steuert Akrapovic bei. Das Haupteinsatzgebiet der Karbon-Gixxer dürfte sich ohne Zweifel auf der Rennstrecke befinden. Neben den zahlreichen Karbonteilen sind einige Komponenten des Bikes in blau lackiert, was die sportliche Optik noch einmal abrundet.

2018 hatte Suzuki Italien übrigens ein relativ ähnliches Bike vorgestellt, welches in einer limitierten Stückzahl erhältlich war. Die damals präsentierte Suzuki GSX-R 1000 R Ryuyo war mit einem Gewicht von 168 Kilogramm noch leichter als die Gixxer von Raptik, leistete laut Herstellerangaben 212 PS und war auf 20 Exemplare limitiert. Kostenpunkt: 29.990 Euro. Wie viel die Umbaumaßnahmen der Carbon Suzuki GSX-R 1000 aus der Schweiz gekostet haben, verrät Raptik nicht. Die aktuelle Suzuki GSX-R 1000 R in Serienaustattung ist derzeit ab 18.990 Euro zu haben. Übrigens sind die Umbaumaßnahmen noch nicht final fertig gestellt. Laut Raptik fehlen noch ein Ceracarbon-Kettenrad, ein Carbon-Einlasstrichter und eine 520er-Antriebskette.

Carbon Suzuki GSX-R 1000 R – Zubehörliste

Akrapovic Komplettanlage Evolution

BMC Race-Luftfilter

Bremsscheibe Hinterrad Racing

Carbon Verkleidung (Front, Seiten, Bug, Heck)

Carbon Rahmenschutz

Carbon Ram Air Kanal

Carbon Schwingenschutz

Carbon Tankhaube

Carbon Vorderradabdeckung

Dunlop KR-Bereifung

Lithium Batterie

LighTech Stummellenker

Magura HC3 Bremszylinder

Motoholders Alu Racing-Heckrahmen

NL-Tuning Carbon Bremshebelschutz

Öhlins Lenkungsdämpfer

Puig Achsenschutz (vorne und hinten)

Puig Griffe Racing

Puig Hinterradabdeckung & Kettenschutz

Puig Motorendeckel

Puig Öleinfüllschraube

Puig Racing Ventile

Puig Ständerpads Pro

Puig Superbike Scheibe

Puig Tank Grips

Puig Winglets

RME Racing-Fussrastenanlage

Stahlflex-Bremsleitungen (vorne und hinten)

R&G Auspuffhalter

R&G Kühlerschutzgitter

Samco Silikonschläuche

Starlane Stealth 3X Laptimer

ThyssenKrupp Carbon Felgen

Woolich Tuning Kit

Woolich Pit-Limiter

Yoshimura ABS-Eliminator

Fazit

Karbonfans dürften Schwierigkeiten dabei haben, sich an der hier vorgestellten Suzuki GSX-R 1000 R von Raptik satt zu sehen. Neben der überarbeiten Optik kommen auch jede Menge Bauteile zum Einsatz, die die Gixxer noch schärfer machen.