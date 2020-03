CF Moto 300 SR Bonsai-Supersportler nur für Asien

Supersportler assoziieren europäische Kunden immer gleich mit 200 PS aus gut einem Liter Hubraum. In Asien ticken die Märkte etwas anders. Da reichen mitunter schon knapp 300 cm³ Hubraum und nur ein Zylinder unter der Vollverkleidung, um auf der Straße glücklich zu werden.

Single kommt auf knapp 30 PS

Jüngstes Mitglied dieser Bonsai-Sportler ist die jetzt vorgestellte 300 SR des chinesischen Herstellers CF Moto. Ihr wassergekühlter Euro-4-Einzylinder mit Vierventiltechnik sitzt in einem Stahlrohrrahmen und schöpft aus 293 cm³ Hubraum 29,2 PS bei 8.750/min und 25,3 Nm Drehmoment, die bei 7.250 Touren anliegen. Für andere Märkte ist zudem ein auf 250 cm³ runtergebüchster Single zu haben. Ein Sechsgang-Getriebe serviert das Antriebsmoment via Kette an das Hinterrad, wo ein 140/60er Pneu auf einer 17-Zoll-Felge den Grip sichert. In der 37er USD-Gabel vorn steckt ein 110/70er Pneu, ebenfalls auf einem 17-Zoll-Rad. Bremspower liefert vorn eine 292er Scheibe in Kombination mit einer Vierkolbenzange. Hinten beißt ein Ein-Kolbensattel in eine 220er Disc. ABS gehört zur Grundausstattung des fahrfertig 165 Kilogramm schweren Sportlers.

CFMoto

Die Front der 300 SR wird von einem LED-Doppelscheinwerfer mit flankierenden LED-Tagfahrleuchten charakterisiert. Deren Design nimmt auch die LED-Rückleuchte auf. Ansonsten präsentiert sich die CF Moto mit stark gestufter Sitzbank, einem zwölf Liter fassenden Tank und großflächiger Vollverkleidung. Im Cockpit fasst ein Digitalinstrument alle Anzeigen zusammen.

Preise für die CF Moto 300 SR wurden noch nicht genannt. Auch Fahrleistungsdaten sind nicht bekannt.