Ducati SuperSport S Eure Erfahrungen gesucht

Die Redaktion MOTORRAD arbeitet an einem Intensivtest der Ducati SuperSport S. Ergänzend sind eure Erfahrungen zu diesem Bike gefragt.

Wer von euch fährt auch eine Ducati SuperSport? Warum habt ihr euch für die Duc entschieden, und wofür benutzt ihr sie? Was gefällt euch, was stört? Habt ihr Zubehör verbaut? Zeigt her eure Schätzchen..„

Alles was ihr uns zur Ducati SuperSport S mitteilen wollt schickt bitte an die Redaktion MOTORRAD.

