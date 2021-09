Honda CBR 1000 RR Fireblade Repsol American Honda spendet Fireblades für guten Zweck

Seit 30 Jahren ist Honda der Hauptsponsor der Wohltätigkeitsfahrt einer Stiftung, die sich um Kinder mit Hirntumoren kümmert – derzeit 28.000 Stück in den USA. Zum Jubiläum spendet Honda drei CBR 1000 R Fireblade Repsol aus der eigenen Sammlung. Die Blades haben allesamt keinen Kilometer auf der Uhr und sind im absoluten Originalzustand. Es handelt sich um SC57-Modelle von 2005 und 2007 und eine SC59 von 2009. Sie werden bei Iconic Motorbikes versteigert. Die gesamten Erlöse gehen direkt an die Stiftung, es besteht kein Mindestgebot.

Honda Amerika

Auktion läuft

Die drei einzelnen Auktionen für diese drei einmaligen Fireblades läuft vom 3. bis 12. September. Mit Ende der Auktionen findet der jährliche Charity-Ride statt, der in den letzten Jahre Spenden von zehntausenden Teilnehmern in Höhe von 50 Millionen Dollar einbrachte.

Fazit

Schicke Sache von Honda. Sie lassen drei Repsol-Fireblades von 2005, 2007 und 2009 versteigern und spenden die Erlöse einer Kinder-Krebs-Stiftung in den USA. Parallel zu einer Charity-Fahrt, die in den letzten 30 Jahren bereits Spenden in Höhe von 50 Millionen einbrachte.