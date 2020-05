Honda CBR 600 RR-R Neuer 600er-Sportler in der Entwicklung?

Regelmäßigen Besuchern von motorradonline.de dürfte aufgefallen sein, dass Honda in letzter Zeit an vielen neuen Modellen zu arbeiten scheint. Zumindest deuten diverse Patentanmeldungen und zahlreiche Modellgerüchte darauf hin, dass der japanische Hersteller in naher Zukunft einige neue Bikes präsentieren könnte. Zuletzt hatten auch wir beispielsweise über eine neue Africa Twin mit 790 cm³, einer stärker motorisierten Rebel, neuen NC-Modellen und nicht zuletzt einer noch kleineren Monkey berichtet. Nun sind auf verschiedenen Online-Portalen neue Spekulationen über eine neue Honda CBR 600 RR-R aufgetaucht, die den Gerüchten zufolge bereits im Herbst 2020 der Öffentlichkeit präsentiert werden könnte. Den Marktstart könnte der neue Honda-Supersportler demnach bereits im Modelljahr 2021 feiern.

Neuer Motor aufgrund der Euro5-Norm

Eigentlich hatte Honda die CBR 600 RR, zumindest in Europa, aufgrund der seit 2016 geltenden Euro4-Norm aus dem Modellprogramm genommen. Damals schien es so, als seien 600er-Sportler ein Auslaufprodukt. Allerdings feierten die "kleinen" Supersportler zuletzt eine Art "Mini"-Comeback, wie die Yamaha YZF-R6 und die Kawasaki ZX-6R zeigen. Nun könnte auch Honda in den 600er-Supersportler-Markt zurückkehren. Bei der Modellbezeichnung könnte sich eine neue CBR 600 RR dabei an der Fireblade orientieren, die für 2020 neu aufgelegt wurde und in der Modellbezeichnung neuerdings ein weiteres R hinter dem Doppel-R trägt.

Honda Die Fireblade wurde für das Modelljahr 2020 aufwendigt überarbeitet.

Wie eingangs bereits erwähnt, gibt es derzeit noch keine konkreten und vom Hersteller offiziell bestätigten Informationen, wonach eine neue CBR 600 RR-R tatsächlich entwickelt wird. Entsprechend gibt es auch keine Details zu technischen Daten oder der potentiellen Ausstattung. Stellt sich die Frage, welche Lösung Honda in Sachen Motor parat hat, da die Euro5-Norm zum Handeln zwingt. Sollten uns die Japaner aber tatsächlich mit einer neuen 600er-CBR beglücken, ist davon auszugehen, dass Honda dem Supersportler allerlei technische Highend-Spielereien spendieren dürfte. Optisch dürfte sich eine CBR 600 RR-R zudem voraussichtlich stark an der neuen Fireblade des Modelljahres 2020 orientieren.

Umfrage 0 Mal abgestimmt Würdet ihr euch über eine neue Honda CBR 600 RR-R freuen? Klar, her damit! Unnötig ... mehr lesen

Fazit

Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, hätten die beiden 600er-Supersportler von Kawasaki und Yamaha bald eine neue und durchaus ernstzunehmende Konkurrentin. Wir jedenfalls hätten nichts gegen eine neue CBR 600 RR-R.