Kawasaki ZX-10 R und ZX-10 RR 2023 Neue Farben für die Superbikes

Leider war die News der unveränderten Preise gar keine, sondern ein Fehler in der Pressemitteilung. Schade. Bleibt also stehen: Technisch ändert Kawasaki an seinen beiden Supersport-Speerspitzen nicht, die ZX-10 R bekommt neue Farben und wird teurer. Bei der noch sportlicheren ZX-10 RR ändert sich 2023 weder Technik noch Farbe noch der Endpreis.

Neue Farben für die ZX-10 R 2023

Bekannt, aber frischer wirken die beiden neuen Lackvarianten der Basis-Zehner. In Lime Green/Ebony unterscheidet sie sich sichtbar durch ihren nun mehrheitlich grünen Motorspoiler. Weitere Änderungen der Farben und Grafiken kommen hinzu, vor allem das einzelne "Ninja" an der Wange beruhigt diesen Bereich deutlich. Die zweite neue Farb-Kombi nennt Kawasaki Pearl Robotic White/Metallic Diablo Black, und die ersetzt die sehr dunkle Version 2022. Im Grunde ist 2023 alles weiß, was zuvor "Metallic Matte" war. Beide Farbvarianten kosten jeweils 21.145 Euro inklusive Überführung und somit 950 Euro mehr als 2022.

ZX-10 RR 2023

Die ZX-10 RR bleibt 2023 komplett ohne Änderung und erscheint erneut exklusiv in Lime Green. Mit ihren 204 PS bei 14.000 Touren leistet sie auf dem Papier 1 PS mehr als die ZX-10 R, die allerdings "nur" 13.200 /min dreht. Möglich machen die hohen Drehzahlen leichtere Kolben, beschichtete Kolbenbolzen, Titan-Pleuel, andere Nockenwellen und geänderte Ventilfedern. Etwas leichter sind die Schmiederäder von Marchesini. 30.045 Euro inklusive Überführung kostet die Doppel-R-Ninja, was der gleiche Endbetrag wie 2022 ist. Kawasaki senkt die Überführungskosten und hebt die unverbindliche Preisempfehlung um den gleichen Betrag an.

Fazit

Lediglich zwei neue Farben sind als neu zu kennzeichnen. Sonst ändert Kawasaki an seinen beiden Top-End-Sportlern nichts. Der Preis der R steigt um 950 deutlich, der Preis der RR bleibt durch die Verschiebung von UVP und Überführungskosten am Ende gleich.