Kawasaki ZX-4 R und RR 2023 Australien bestätigt: ZX 4 RR kommt

In Asien und Australien sorgt der 250er-Vierzylinder in der ZX-25 R mit Drehzahlen um die 17.000 Touren für Furore. Mit Turbo sind 250 km/h drin. Mit der 250er kamen Gerüchte auf, Kawasaki würde diesen Motor aufbohren und als ZX-4 R auf die Welt loslassen. Wie zuvor erwähnt: Gerüchte. Doch in den USA tauchten 2022 unbestätigte Informationen auf, die der kleinen Vierzylinder-Ninja einen offiziellen Anstrich geben. In den Zulassungsdaten sind neben den bekannten 400er-Twin-Modellen zwei neue gelistet: die ZX400 PP und -SP. Ende Januar 2023 homoligiert Kawasaki ohne nähere Daten eine neue Modellreihe: ZX400P. Dahinter stehen gleich zwei neue Modelle: Ninja ZX-4R und Ninja ZX-4 RR.

Rover Als ZX400P listet Kawasaki zwei neue Modelle: Ninja ZX-4 R und Ninja ZX-4 RR.

Es scheint wahr zu werden: Kawasaki bringt in den USA einen neuen Sport-Vierzylinder auf den Markt. Bis dahin zeigen wir die aktuelle ZX-25 R in der Fotoshow.

Kawasaki ZX-4 R mit über 70 PS?

In der ZX-25 R holt Kawasaki in der Serie aus 249 Kubik 45 PS und lässt den Motor bis zu 17.000 Touren drehen. Das Drehmoment liegt bei 23 Nm. Aufgebohrt und mit mehr Hub auf 399 Kubik gebracht, weckt der Motor Erinnerungen an die ZXR 400, die 1989 aus 398 Kubik 62 PS und 43 Nm holte und in späteren Jahren über 14.000 Touren drehte. Als moderne Konstruktion sollte die ZX-4 R diese Leistung mindestens erreichen, das Drehmoment dürfte allerdings aufgrund der Abgasreinigung maximal 40 Nm betragen.

Unsere japanischen Kollegen von young-machine.com leiten sich eine mögliche Leistung über 70 PS des 400er-Vierzylinders folgendermaßen her: Als Referenz muss die TT-F3-Klasse aus den 1980er/1990er-Jahre herhalten, die laut einem Ingenieur eines Semi-Werksteams aus ihren 4-Takt-400er-Vierzylindern damals maximal 80 bis 90 PS generierten. Das waren damals keine Serienfahrzeuge, und Abgasvorschriften waren, wenn überhaupt vorhanden, noch nicht allzu streng. Doch mit modernen Lösungen könnte ein 400er-Vierzylinder heute über 70 PS leisten, u.a. mit moderner Kraftstoffeinspritzung, einem Verdichtungsverhältnis von 13:1 oder höher sowie sehr hohen Drehzahlen.

Der Vierzylinder der ZX-25 R leistet 45 PS. Seine Eckdaten: Bohrung von 50 mm, Hub von 31,8 mm, Verdichtungsverhältnis von 11,5:1. Die japanischen Journalisten von young-machine.com führen aus, dass ein 400-Kubik-Motor mit 5 mm größeren Bohrungen und 10 mm mehr Hub locker mehr als 70 PS leisten könnte.

Der chinesische Hersteller Colove hat angeblich einen 400er-Reihenvierer in der Mache, der bis zu 16.000 Touren drehen und 75 PS leisten soll. Und die chinesische Marke Kove hat eine 400 RR mit 68 PS bei 15.500/min in der Pipeline. Kawasaki könnte eine ZX-4 R bereits 2023 auf einer japanischen Messe präsentieren. Und in den USA könnte es bald so weit sein: Am 1. Februar wird Kawasaki Motors Corp. USA 4 Neuheiten präsentieren, darunter 2 Jet-Skis und 2 Motorräder. Eines davon könnte schon die Kawasaki ZX-4 R oder die ZX-4 RR sein.

Umfrage 27812 Mal abgestimmt Drehmoment oder Drehzahl? Drehmoment! Druck! Kraft! Drehzahl! Speed! Power! mehr lesen

Fazit

Zulassungsdaten in den USA und Australien weisen auf eine neue Kawasaki ZX-4 R und RR hin. Sie soll einen neuen Vierzylinder bekommen. Leistungsdaten unbekannt. Es wird gemunkelt, dass es über 70 PS sein werden. Wahrheitsgrad: unbekannt. Trotzdem interessant.