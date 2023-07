Das europäische Schnellwarnsystem namens "Safety Gate" veröffentlichte kürzlich einen Rückruf zur Ducati Panigale V2. Folgende Risikobeschreibung begründet die Rückrufaktion: "Eine fehlerhafte Software kann dazu führen, dass die Instrumententafel das Tagfahrlicht aktiviert, wenn das Motorrad nachts gefahren wird. Der Scheinwerfer kann automatisch von Abblendlicht auf Tageslicht umschalten, was nicht ausreicht, um die Straße auszuleuchten, was das Unfallrisiko erhöht." Im blödesten Fall fällt also das Abblendlicht an der Panigale V2 aus, oder, schaltet die Software um auf Tagfahrlicht, obwohl die Bedingungen das Abblendlicht erfordern würden.