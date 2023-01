Suzuki-Umbau von Grind Hard Plumbing Co Hayabusa als Schnee-Kanone

Die verspielten Jungs von Grind Hard Plumbing Co aus Idaho in den USA haben schon viele verrückte Sachen gebaut, mit Motoren aller Art, auf 2 bis 6 Rädern. Oder mit Raupenantrieb. Denn Schnee ist im hügeligen Nord-Idaho keine Seltenheit.

Vom Motorrad zum Schneemobil

Naheliegende Basis für den Umbau eines Motorrads zum Schneemobil ist eine leichte, robuste Enduro mit langen Federwegen. So wird das relativ oft gemacht, und inzwischen gibt es sogar spezielle Umbau-Kits. Erste Wahl im wintersportlichen Milieu sind die Kits von Polaris. Mit Schneemobilen kennt Polaris sich bestens aus, das ist eine Kernkompetenz des US-Herstellers. Außerdem gehört die Motorradmarke Indian zur Polaris-Familie. Und für die Motorrad-Schneemobil-Kits von Polaris wurde im Jahr 2010 eine eigene Abteilung gegründet: Timbersled (auf Deutsch: Holzschlitten).

Timbersled-Kits von Polaris

Mittlerweile werden von Polaris verschiedene Ausführungen des Timbersled-Klits angeboten. Unterschiede betreffen die verwendeten Komponenten, Federung und Dämpfung sowie die Maße der Schlittenkufe vorn und des Raupenantriebs hinten. Doch alle Timbersled-Kits sind für den Umbau leichter Sport-Enduros entwickelt worden und entsprechend vorbereitet. Für größere, schwerere und leistungsstärkere Motorräder gibt es – bisher – keine Timbersled-Kits. Erst recht nicht für Kaliber, die doppelt so schwer und viermal so stark motorisiert sind wie eine Einzylinder-Enduro.

Timbersled Riot 3

Für den Umbau einer Suzuki GSX 1300 R Hayabusa zum Schneemobil erschien dem Hobbyschrauber-Team namens Grind Hard Plumbing Co am ehesten der Timbersled Riot 3 geeignet. Dessen Raupenantrieb im Aluminiumrahmen ist mit einem adaptiven Endantrieb (QDT) zur Montage an Schwingenachse und Getriebeausgang, mit integrierter Bremse sowie mit zwei Fox-Federbeinen bestückt. Gewicht des Raupenantriebs: circa 55 Kilogramm. Anstelle des Vorderrads wird an der Telegabel vorn eine Schlittenkufe montiert, die circa 7 Kilogramm wiegt. Ab 7.099 US-Dollar wird das Teilekit Timbersled Riot 3 angeboten (umgerechnet circa 6.500 Euro, Stand Januar 2023).

Suzuki Hayabusa als Schneemobil

"We built the world’s fastest snow bike!", "Wir haben das schnellste Schneemotorrad der Welt gebaut!", das verkündeten die Jungs von Grind Hard Plumbing Co im Januar 2023 voller Schrauberstolz. Innerhalb einer Woche passten sie den Timbersled-Kit an eine Suzuki Hayabusa aus dem Jahr 2005 an, wofür umfangreiche Modifikationen erforderlich waren, sowohl am Motorrad als auch an den Kit-Teilen. Mit rund 200 PS sowie 140 Nm Drehmoment im mild getunten 1300er-Reihenvierzylindermotor ihrer Schnee-Hayabusa wollen die "Grinder Boys" den Geschwindigkeitsrekord in der Kategorie Motorrad-Schneemobil aufstellen. 300 km/h, wie mit jeder originalen Hayabusa auf Asphalt möglich, werden sie auf Schnee wohl nicht ganz erreichen. Das Üben macht ihnen schon Spaß, wie im Video schön zu sehen ist.

Fazit

Das wahrscheinlich schnellste zum Schneemobil umgebaute Motorrad der Welt kommt aus Idaho im schneereichen Nordwesten der USA. Als Umbau-Basis prädestiniert war die Suzuki GSX 1300 R Hayabusa, eines der schnellsten Motorräder der Welt, mit mildem Tuning und rund 200 PS.