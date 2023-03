Leak: Voge RR 660 Infinity für 2023 Supersportler mit Vierzylinder und Einarmschwinge

Anscheinend im Rahmen einer Händlerkonferenz in China, Ende Februar 2023, stellte Voge neue Modelle vor. Modelle, von denen zuvor nichts bekannt war. Ein Highlight für die Anwesenden: die supersportliche Voge RR 660 Infinity, von der daraufhin erste Bilder und Informationen nach außen drangen.

Voge RR 660 Infinity für 2023

Demnach soll die neue Voge RR 660 Infinity noch im Laufe des Jahres 2023 offiziell präsentiert werden. Fotos vom fertigen Fahrzeug liegen noch nicht vor, doch auf den bei der Händlerkonferenz gezeigten Zeichnungen sieht diese Doppel-R wirklich sehr sportlich aus. Sportlicher als die RR 525, aber auch sportlicher als etwa die Honda CBR 650 R. Der Vergleich mit der 650er-Honda ist umso naheliegender, da diese Voge einen 660er-Reihenvierzylinder bekommt. Während supersportliche Modelle mit Reihenvierzylindermotoren unter 1.000 Kubik in Europa kaum noch gefragt sind, sind Vierzylindermotoren in Asien neuerdings wieder im Trend – schon ab 250 Kubik aufwärts.

Neuer Reihenvierzylinder mit 660 Kubik

Dieser Motor ist für die noch recht junge Motorradmarke Voge, die zum großen chinesischen Hersteller und BMW-Partner Loncin gehört, der erste Motor mit mehr als 2 Zylindern und der erste Motor mit über 650 Kubik. Noch dazu handelt es sich in diesem Fall anscheinend nicht, wie sonst in China üblich, um den Nachbau eines bereits bewährten Baumusters, sondern um eine Eigenentwicklung von Loncin. Leichter und um 10 Prozent kompakter als der 650er-Reihenvierer von Honda sowie dessen chinesische Kopien soll der neue 660er-Reihenvierer von Loncin sein. Standesgemäß modern mit Wasserkühlung, Benzineinspritzung, doppelten obenliegenden Nockenwellen (dohc) und 16 Ventilen soll er bis 13.000/min drehen und dabei über 100 PS leisten.

mp.weixin.qq Anscheinend eine Eigenentwicklung von Loncin: neuer Reihenvierzylindermotor mit 660 Kubik und über 100 PS bei bis zu 13.000/min. Angeblich leichter und 10 Prozent kompakter als vergleichbare Motoren.

Über 100 PS für über 200 km/h

Damit soll die Voge RR 660 in 3,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen und eine Höchstgeschwindigkeit über 200 km/h erreichen. Dazu plant Voge Bremskomponenten von Brembo, am Vorderrad mit 2 radial angeschraubten Vierkolbenzangen (auf der Zeichnung noch nicht zu sehen), sowie mit ABS und Schlupfregelung. Voraussichtlich handelt es sich dabei um schräglagenoptimierte Assistenzsysteme, denn für das Farbdisplay im Cockpit sind ohnehin Anzeigen wie Neigungswinkel, Beschleunigung oder Rundenzeiten im Gespräch.

Voge RR 660 Infinity mit Einarmschwinge

Gabel und Federbein sollen jeweils einstellbare Komponenten von Kayaba (KYB) sein. Einem weiteren aktuellen Trend in China folgend, wird die Voge RR 660 Infinity eine einarmige Hinterradschwinge bekommen. Weitere Details wie etwa die Eckdaten zu Fahrwerksgeometrie und – ganz wichtig – zum Gesamtgewicht wurden bei der Händlerkonferenz Ende Februar 2023 noch nicht kommuniziert. Möglicherweise waren noch gar nicht alle Details abschließend definiert. Wann genau die Voge RR 660 Infinity in China auf den Markt kommt, was sie kosten wird, und ob sie anschließend nach Europa exportiert werden soll, ist noch nicht bekannt.

Fazit

Voge, die noch recht junge Motorradmarke des chinesischen Herstellers und BMW-Partners Loncin, baut ihr Modellsortiment in beeindruckendem Tempo und Umfang aus. Unter anderem soll im Laufe des Jahres 2023 die Voge RR 660 Infinity präsentiert werden – ein supersportliches Modell mit Reihenvierzylindermotor, über 100 PS, und mit Einarmschwinge. Wann genau, und ob die RR 660 dann auch nach Europa kommt, ist noch nicht bekannt.