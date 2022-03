Yamaha R7 Endurance Replik Optik wie die Langstrecken-Renner in Suzuka

Für umgerechnet 1.670 Euro kann bei Yamaha in Japan eine komplette Verkleidung für die aktuelle R7 bestellt werden. Der Umbau wird anstelle der originalen Teile montiert und nutzt die Beleuchtung der Serie weiter. So dürfte die R7 auf die Straße. Optisch erinnert die Lackierung an die Endurance-Werksrenner von Yamaha in Suzuka.

Endurance-Kit

Das Kit besteht aus 13 Einzelteilen, die folgende Bauteile der R7 ersetzen: Tankcover, Heck, Seitenverkleidungen, Scheinwerfermaske, Frontfender und Motorverkleidung. Laut Yamaha Japan beträgt die Montagezeit nur 1,6 Stunden. Sportlich.

Ab August zu haben

Ab August ist das Kit in Japan zu bestellen. Umgerechnet 1.670 Euro möchte Yamaha dafür haben. Es ist eher unwahrscheinlich, dass das Kit nach Europa geliefert wird. Wer seine R7 trotzdem optisch mehr in Richtung Rennstrecke stylen möchte, könnte sich im hiesigen YART-Katalog bedienen.