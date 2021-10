ZX-10 R neue Farbe für 2022 Kawagrau statt Kawagrün in den USA

Was Kawasaki 2022 mit der ZX-10 R in Deutschland plant, ist noch unbekannt. In den USA ist die 2022er-Version bereits vorgestellt. Große Änderungen? Keine. Kleine Änderungen? Es gibt sie in der neuen Farbvariante Metallic Matt Graphenesteel Grey/Metallic Diablo Black. Einer Mischung aus mattem Grau und Metallic-Schwarz. Passend zu den übrigen Ninja-Modellen in den USA, wie der ZX-14 R. Ergänzt wird die Graue von der KRT-Version, die wir in Deutschland schon kennen.

ZX-10 R 2022

Für den deutschen Markt sind noch keine neuen Farben für 2022 bekannt. Die ZX-10 R kann derzeit in der bereits erwähnten KRT-Replik-Lackierung oder in Flat Ebony, einem matten Schwarz bestellt werden. Die ZX-10 RR ist derzeit in Deutschland und den USA einzig in Lime Green zu haben.

Fazit

Wie schon bei den bestehenden Modellreihen beschränkt sich Kawa für 2022 mit einer Runde neuer Lacke für alle. Die ZX-10 R geht in den USA in einem dezenten Grau ins neue Jahr.