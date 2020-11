MotoGP-Fahrerkarussell Crutchlow wird Yamaha-Testfahrer

In der MotoGP nimmt das Fahrerkarussell für die Saison 2021 Fahrt auf. Aprilia sortiert Iannone-Ersatzfahrer Bradley Smith aus. Jorge Lorenzo verliert seinen Yamaha-Testfahrerjob an Cal Crutchlow und Dovizioso steht noch ohne Job da.

Lorenzo Savadori gab sein MotoGP-Debüt auf der Aprilia RS-GP beim Grand Prix von Europa, der vom 6. bis 8. November in Valencia stattgefunden hat. Savadori ersetzt für die verbleibenden Saisonläufe Bradley Smith im Aprilia Racing Team Gresini. Smith, der als Ersatzfahrer für den gesperrten Andrea Iannone in den Sattel der Aprilia kam, hatte nach dem Rennen in Aragon nicht mit Kritik am Team gespart. Der 29-jährige Brite erreichte nur Rang 15 und war damit Letzter.

Aprilia Lorenzo Savadori darf MotoGP fahren.

Der 27-jährige Lorenzo Savadori ist der frisch gebackene italienische Superbike-Champion. In den acht Saisonrennen konnte Savadori auf seiner Aprilia RSV4 sechs Siege und zwei zweite Plätze einfahren. Zudem war er als Tester für das Aprilia-MotoGP-Team unterwegs. Jetzt belohnt Aprilia Savadori mit einem Startplatz in der MotoGP, neben Stammpilot Aleix Espargaró.

Lorenzo zu Aprilia, Crutchlow zu Yamaha

Mit dem vorläufigen Aufstieg von Savadori wird der Platz des Aprilia-Testfahrers frei. Jüngste Gerüchte bringen hier den Noch-Yamaha-Testfahrer Jorge Lorenzo ins Spiel. Der könnte bei den Italienern die Testarbeit übernehmen und eventuell Wildcard-Einsätze fahren. Lorenzo selbst betont, seine erste Option sei weiter Yamaha, Aprilia wäre eine Alternative.

2snap. Jorge Lorenzo könnte als Testfahrer bei Aprilia andocken.

Angeblich abgelehnt hat Ducati-Aussteiger Andrea Dovizioso den Test-Job bei Aprilia. Dovi wurde lange mit dem eventuell frei werdenden Testfahrerplatz von Lorenzo bei Yamaha in Verbindung gebracht, hatte dann aber letztendlich abgesagt. Den Yamaha-Testfahrerjob übernimmt jetzt aber Cal Crutchlow, der LCR-Honda aussortiert wurde. Bei den Japanern kann Crutchlow 2021 drei Grand Prix mit einer Wildcard fahren und bei Monster Yamaha und Petronas-Yamaha als Ersatzfahrer einspringen.