Aprilia RS 660 Trofeo Markenpokal mit der neuen Zweizylinder-RS

Aprilia hat bereits mit der Sport Production Championship eine Nachwuchsrennsserie am Start. Diese ist 2020 gestartet und läuft ausschließlich in Italien im Rahmen der Campionato Italiano Velocità – CIV Junior 2020. Gefahren wird mit 250er-Viertaktern. Die Aprilia RS 250 SP wurde in Zusammenarbeit mit Ohvale entwickelt.

Für die Saison 2021 schmiedet Aprilia aber noch ein zweites Markenpokal-Eisen. Aprilia-Testfahrer Tommaso Marcon hatte bereits im Oktober auf seinem Instagram-Kanal ein Bild gepostet, das eine Aprilia RS 660 im leichten Renntrimm mit der Aufschrift Trofeo zeigt. Zusätzlich verkündet eine Verkleidungsaufschrift "coming soon ...".

Aprilia

Die neue Rennserie rund um die neue Aprilia RS 660 erlaubt Fahrern ab 15 Jahren Rennpraxis zu sammeln. Ausgeschrieben wird der national ausgetragene Markenpokal von Aprilia in Zusammenarbeit mit dem italienischen Motorsportverband FMI. Einschreibungen sind ab Januar 2021 möglich. Dann gibt es auch detailiertere Infos.

Mit einer Leistung von 100 PS und einem Trockengewicht von 169 Kilogramm bringt die RS 660 jedenfalls beste Anlagen dafür mit. Das Teaserbild zeigt als Modifikationen lediglich eine Rennauspuffanlage von SC-Project, eine andere Fahrerfußrastenanlage sowie eine Rennverkleidung. Ein RS 600-Cup könnte somit eine kostengünstige Rennserie werden.

Aprilia

Wie viel Spaß man mit der RS 660 auf der Rennstrecke haben kann, zeigte Aprilia vor dem MotoGP-Lauf in Misano, wo die Italiener die Rennprofis Aleix Espargarό, Bradley Smith und Lorenzo Savadori auf der Zweizylinder ein paar schnelle Runden drehen ließen.