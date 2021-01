Ducati in der MotoGP Die Roten verlängern bis 2026

Der italienische Motorradhersteller Ducati und der MotoGP-Veranstalter Dorna Sports haben eine Vereinbarung unterzeichnet, die die Teilnahme des Herstellers aus Borgo Panigale in der MotoGP für weitere fünf Jahre bestätigt. Die Vereinbarung umfasst den Zeitraum von 2022 bis 2026.

Ducati ist seit 2003 dabei

Seit dem Debüt im Jahr 2003 hat Ducati eine führende Rolle in der Königsklasse des Motorradrennsports gespielt. Nach nur sechs Grands Prix holte Ducati mit Loris Capirossi seinen ersten Sieg beim GP von Katalonien. 2007 gewannen die Roten mit Casey Stoner den ersten WM-Titel. In der abgelaufenen Saison reichte es für Ducati allerdings nur zu zwei Siegen und neun Podestplätzen. Da aber fünf Fahrer auf Ducati-Maschinen Punkte holen konnten, sicherte sich Ducati in der Saison 2020 zumindest den Konstrukteursweltmeistertitel in der Königsklasse. In seinen achtzehn Saisons in der MotoGP hat Ducati 160 Podestplätze geholt, darunter 51 Siege.

"Der Rennsport war schon immer ein wesentlicher Bestandteil der Marke Ducati und wird es auch in Zukunft bleiben", kommentierte Ducati-Boss Claudio Domenicali die Vertragsverlängerung. "Dorna Sports ist stolz auf die Fortsetzung der Partnerschaft mit Ducati und dankt dem Hersteller für seine Treue zur Serie", gab Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta zurück. Für Ducati-Rennleiter Luigi Dall'Igna ist die Stoßrichtung in 2021 klar. Man will mit den neuen Fahrern um den Titel kämpfen.