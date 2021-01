King of the Baggers: Pilotprojekt wird zur Rennserie

King of the Baggers Pilotprojekt wird zur Rennserie

Im Oktober 2020 tobten umgebaute Super-Cruiser mit V2-Motoren über die Rennstrecke von Laguna Seca. Der Motorsportveranstalter MotoAmerica hatte zum King of the Baggers aufgerufen und 12 traten zum spektakulären Wettstreit an.

Die Fans waren begeistert, die Fahrer hatten einen riesen Spaß. Entsprechend hat sich MotoAmerica jetzt dazu entschieden King of the Baggers zu einer kompletten Rennserie auszubauen. Die Bagger-Racer werden zu fünf Läufen im Rahmen der amerikanischen Superbike-Meisterschaft auf die Rennstrecke zurückkehren.

"Ehrlich gesagt lief das Debütrennen des MotoAmerica King of the Baggers in Laguna Seca besser, als wir es uns erträumt hatten", sagte Wayne Rainey, Präsident von MotoAmerica, entsprechend habe man sich dazu entschlossen, das Thema weiterzudrehen. Mit der neue Rennserie decken man das ganze Land ab. Zudem hoffe man neue Teams und Fahrer anzulocken.

Fünf Läufe in 2021

Die Serie, die das Feuer einer der ältesten Rivalitäten im Motorsport, Harley-Davidson gegen Indian, befeuert, startet vom 30. April bis 2. Mai auf der Michelin Raceway Road Atlanta in Braselton, Georgia, und endet am 17. bis 19. September mit dem MotoAmerica-Saisonfinale im Barber Motorsports Park in Birmingham, Alabama. Dazwischen gibt es Runden auf der Road America, dem WeatherTech Raceway Laguna Seca und dem Pittsburgh International Race Complex.

Während das Debüt des King of the Baggers eine Einladung war, steht die Serie 2021 allen qualifizierten AMA-Lizenznehmern offen, wobei bei jeder Runde Meisterschaftspunkte gesammelt und am Ende der Saison ein nationaler Champion gekrönt wird.

Fazit

Wenn 300-Kilo-Brocken von Könnern über die Rennstrecke bewegt werden ist das schon spektakulär. Zudem lassen sich alle Big-Twin-Fahrer und Fans so ans Renngeschehen binden. Kluger Plan und nett anzusehen.