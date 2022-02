Suzuki MotoGP-Teamvorstellung 2022 Weiter mit Mir und Rins auf Titeljagd

Mit Joan Mir und Álex Rins treten die bekannten Fahrer für Suzuki Ecstar an. Die 2022er GSX-RR tritt mit gut 240 PS und 157 Kilo an.

Unter dem Hashtag #GearingUp startet Suzuki in die neue MotoGP-Saison. Im Sattel der überarbeiteten 2022er GSX-RR sitzen weiterhin der Weltmeister von 2020 Joan Mir und die Nummer 13 der Saison 2021 Álex Rins, die beide mit mehr Leistung angreifen wollen.

Suzuki GSX-RR 2022

Optisch hat sich die GSX-RR nur wenig verändert, mit neuen Grafiken startet die Über-Suzi in die neuen Saison. Unter der Karosse haben die Ingenieure viel gearbeitet. Vor allem das mechanische Ride-Height-System musste neu abgestimmt und besser integriert werden. Suzuki hatte das System erst in der zweiten Saisonhälfte 2021 eingeführt. Nach zwei Jahren war es den großen Marken wieder erlaubt intensiv an den Motoren zu arbeiten. Ohne Details zu nennen, gibt Suzuki über 240 PS als Leistung des Vierzylinders mit 1.000 Kubik an. Also exakt die Daten, die Suzuki seit 2019 nennt. Die Wahrheit wird deutlich darüber liegen. Übrigens: Erneut hat Suzuki keine Kundenteams, damit fahren 2022 weiter nur zwei Motorräder der Marke um den Titel.

Joan Mir 2022

Suzuki

Joan Mir wurde 1997 in Palma de Mallorca geboren und sitzt seit 2019 auf der Königsklassen-Suzuki. 2020 konnte er Weltmeister werden und holte für Suzuki nach 20 Jahren wieder einen Fahrerweltmeistertitel. 2021 lief die Saison für den Weltmeister suboptimal, er fand nie wirklich in die Saison, schloss trotzdem auf Rang 3 ab. Für 2022 sagt Mir: "Ich habe mir über den Winter etwas Zeit genommen, um mich zu entspannen und nach einer schwierigen Saison 2021 abzuschalten. Ich war glücklich, den 3. Platz in der Meisterschaft zu erreichen, aber ich bin hungrig nach mehr, und es war wichtig, einen Reset zu machen, damit ich mich zu 100 Prozent darauf konzentrieren kann, mein Maximum zu erreichen. Mein Training vor der Saison ist gut verlaufen, und ich fühle mich fit und angriffsbereit. Ich freue mich darauf, wieder auf mein Motorrad zu steigen. Die Tests, die Ende des letzten Jahres stattfanden, zeigten eine verbesserte Leistung, mit der ich glücklich bin, also ist es jetzt an der Zeit, die neue Lackierung zu zeigen und vor dem Saisonstart in etwa einem Monat mehr Runden zu drehen.

Àlex Rins 2022

Suzuki

Àlex Rins wurde 1995 in Barcelona geboren und fährt seit der Saison 2017 für das Suzuki Werksteam. Immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen setzte er mit Platz in der Weltmeistersaison seine Team-Kameraden Mir seine Marke. In den Test für 2021 schlug erneut das Verletzungspech zu, was den finalen Platz 13 für Rins bedeutete. Für 2022 sagt Rins: "Die neue GSX-RR sieht fantastisch aus, und sie funktioniert auch gut! Ich bin wirklich froh, dass wir kurz vor dem Start einer neuen Saison stehen. Ich habe in der Pause viel trainiert, nicht nur im Fitnessstudio, sondern auch auf meinem Straßenmotorrad GSX-R 1000 R. Aber nichts ist vergleichbar mit unserem Rennmotorrad auf der Rennstrecke. Es ist schön, wieder mit dem Team zusammenzukommen, wir haben alle das gleiche Ziel vor Augen und ich vertraue ihnen, wir haben alle gezeigt, dass wir bereit sind, Großes zu erreichen. Die Testtage werden wichtig sein, aber wir können das erste Rennen in Katar kaum erwarten!"

Fazit

Suzuki hält an seinem Fahrerteam aus Ex-Weltmeister Mir und Rins fest. Die GSX-RR bekommt für 2022 mehr Leistung. Ob das zu Titeln reicht wird die Saison zeigen. Ohne Kundenteams fahren nur zwei Suzuki 2022 in der MotoGP.